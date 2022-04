Roma su Gonçalo Ramos del Benfica. Dal Portogallo: “Giallorossi in pole per l’attaccante”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Arriva dal Portogallo, e più precisamente dal quotidiano Record, la notizia di mercato secondo cui la Roma ha messo gli occhi su Gonçalo Ramos.

Si tratta del talentuoso attaccante del Benfica di appena 20 anni che in questa stagione ha segnato 8 reti, di cui 7 in campionato e una in Champions, in 43 presenze complessive.

Col contratto appena rinnovato al 2026, Ramos è finito nel mirino di diversi club e in particolare della Roma, dove oltre alla “garanzia” Mourinho c’è Tiago Pinto, arrivato in giallorosso proprio dal Benfica.

Ramos, classe 2000, è una seconda punta rapida, brava negli inserimenti, e dotata di un tiro preciso. Nonostante la giovane età è già valutato circa 10 milioni di euro.

