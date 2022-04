“ON AIR!” – CIARDI: “La squadra ha recepito i messaggi brutali di Mou”, FALLICA: “Ma davvero credevate che fosse bollito?”, PIACENTINI: “Inter più forte, temo la sconfitta”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “La Roma è da scudetto già adesso perché ha Mourinho, per vincerlo però servono 6 acquisti titolari. Cosa significa questo? Che devi prendere calciatori che come minimo devono essere come Cristante, come Spinazzola, Smalling, Abraham e Pellegrini. Questo è il minimo, non c’è meno di questo. Se su 6 acquisti, 4 dovessero andare in panchina allora i titolari sarebbero solo 2. Per me i ruoli sono già scritti: serve un centrale difensivo, un laterale, due centrocampisti, di cui un regista ma un regista da Oscar, e due attaccanti, un vice Abraham e una seconda punta. Questi sono gli acquisti obbligatori. Non bisogna poi illudersi di quello che sta offrendo questo finale di campionato, perché la Roma in questo momento è una delle squadre più in forma: non bisogna illudersi dei gol di El Shaarawy, della buona partita di Perez il pericolo numero uno è la tua rosa…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Se le squadre che oggi si contendono lo scudetto restassero ferme più o meno sul mercato, alla Roma basterebbe acquistare 4 titolari tra cui un difensore centrale vicino a Smalling, un terzino al posto di Karsdorp, una seconda punta e uno o due centrocampisti e 4 buone riserve, così per me potresti lottare per lo scudetto il prossimo anno. In questo momento sul mercato della Roma sono usciti dei nomi credibili fino ad un certo punto come per esempio Matic, se ti devo dire un nome forte c’è ed è quello di Frattesi che piace un po’ a tutti in società, la Roma deve puntare su questo tipo di giocatori che vogliono venire a giocare con questa squadra e sopratutto con Mourinho anche senza la Champions League…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ma voi pensavate davvero che Mourinho potesse essere bollito sul serio? Ho ripensato a tutto quello che è stato detto sulla Roma, sul suo allenatore e sulla squadra in questi mesi, e mi sono fatto una grossa risata. Abbiamo ancora sette, speriamo otto partite da giocare. Il nostro percorso ormai più o meno lo abbiamo fatto, credo e spero che la Roma sotto al sesto posto non ci possa finire…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sui giornali si scrive che la Roma senza torti sarebbe stata quarta se non addirittura terza, e questo significa che c’è una spinta della società, perchè se due giornali romani scrivono la stessa cosa significa che gli è stato chiesto di sottolineare questa cosa. Ma allora vanno rivalutati tutti i giocatori della rosa: se Mou e noi abbiamo definito scarsi certi calciatori, e questi invece meritavano il terzo posto, allora significa che la squadra è buona. E allora?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Certi allenatori, per quanto siano i più bravi, vanno anche un po’ aspettati. Due mesi fa, quando la Roma era settima-ottava in classifica con la sensazione che si stesse staccando la spina, la stagione era da quattro. Ma non partecipo alla gara dei rimpianti. Quando Mou parla di arbitri non lo fa per dire: “Siamo quinti, ma dovevamo essere terzi“, lo fa perchè fa parte di quella strategia comunicativa interna. A lui interessa che la squadra percepisca e recepisca determinati messaggi. A oggi, 20 aprile, la Roma ha recepito i messaggi anche brutali di Mou? Per me la risposta è sì, ed è esattamente quello che mi aspettavo da Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Saluto Pioli, è brutto sentirsi penalizzato dagli arbitri eh? Ma l’arbitro era l’alibi dei perdenti? … L’Inter delle squadre di testa mi sembra quella che sta meglio, e in chiave Roma non è una buona notizia. Anche la Roma sta bene, ma l’Inter è più forte. Ho veramente paura che sabato si tornerà con una sconfitta da Milano, anche se non ci sarebbe niente di compromesso. La Roma però ha le due semifinali di Conference League, e quelle partite toglieranno energie…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me la Roma ha giocato meglio a Napoli di quanto abbia fatto l’Inter ieri col Milan. Mercato? Si parla tanto di centrocampo, ma andrà preso un altro difensore di grande livello, serve un altro Smalling, e se ne parla poco. L’inglese ora dà garanzie, ma le grandi squadre, quelle che vincono, ne hanno due di Smalling in difesa. Se alla Roma gli manca Smalling, ti cambia proprio la squadra, cambia tutto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mourinho a rischio deferimento? Ma Rabiot è stato deferito? Il francese ha detto che hanno giocato in undici contro dodici. Ma di cosa parliamo. Che poi lo dice un giocatore della Juve… c’è una Treccani sui furti della Juve, la devi comprare a rate perchè sono tipo 26 volumi…Dire di aver giocato undici contro dodici, e cioè che l’arbitro ha vestito la maglia dell’avversario, mi sembra peggio di quello che ha detto Mourinho domenica. Ma per me tutta questa storia degli arbitri lascia il tempo che trova. La dichiarazione che mi ha colpito di più di Mourinho è quando ha detto che la squadra è stata costruita male, un siluro che ha una sola direzione: Tiago Pinto. Quella di Mou mi è sembrata una dichiarazione di guerra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Penso che la corsa al quarto posto sulla Juventus sia molto improbabile. L’obiettivo primario ora è quello di battere il Leicester e se possibile tenere il quinto posto, per ora non vedo altre opzioni…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Roma danneggiata dagli arbitri? Io ho avuto la sensazione che c’è una squadra che ha avuto decisioni a favore, che è l’Inter. La Roma qualche torto l’ha subito, ma farla diventare una prova aritmetica vale fino a un certo punto. Che ci sarebbero stati tutto questi punti in più per la Roma è tutto da dimostrare… Anche il Napoli si lamenta, eppure ha avuto 12 rigori a favore. E’ uno sport quello di lamentarsi degli arbitri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il pezzo di Stefano Carina sui torti arbitrali subiti dalla Roma? Sono sicuro che lo hanno costretto a scrivere quel pezzo lì, perchè so come la pensa e ci sentiamo spesso dopo le partite. Nel derby Milinkovic-Savic viene preso a cazzotti e lì c’era rigore ed espulsione del portiere, e sarebbe cambiata la partita. Io non l’ho mai reclamato perchè la Roma ha giocato una grande partita e ha vinto 3 a 0, ma gli episodi andrebbero visti tutti… Il problema è uno solo: avete la sensazione che la Roma è stata squadra da meritare le prime posizioni in classifica? Ditemi voi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il VAR è entrato a far parte del calcio nel 2017, sono passati 5 anni e stiamo ancora a dire che ci sono squadre favorite dagli arbitri. Se la Roma meriterebbe di stare più in alto? Il gioco del calcio non prevede la classifica in base ai meriti, ma in base ai gol segnati e subiti. Facciamo i giornalisti, non i faziosi o i portavoce di qualcun altro…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!