Il mercato di Pinto convince a metà: Vina e Shomurodov già finiti nel dimenticatoio

AS ROMA NOTIZIE – La Roma a immagine e somiglianza di Mourinho comincia a prendere forma. L’undici base è più o meno definito, salvo qualche piccolo aggiustamento a seconda della partita.

Ma i titolarissimi sono ormai quelli: Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, Karsdorp e Zalewski sulle fasce, Sergio Oliveira e Cristante a centrocampo, Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti, e Abraham in attacco.

A questi però va aggiunto Zaniolo, considerato un titolare dal tecnico, spesso in campo al posto di uno dei centrocampisti con conseguente arretramento di Mkhitaryan sulla mediana.

Ci sono poi le riserve che però risultano determinanti nelle rotazioni del tecnico: Kumbulla è tornato a essere un valido rimpiazzo, Veretout ed El Shaarawy rappresentano cambi di primo livello, Carles Perez e Felix le variabili impazzite in attacco.

Chi invece comincia a vedere ancora meno il campo sono Matias Vina e Eldor Shomurodov, calciatori che spesso rimangono in panchina nonostante i cinque cambi a disposizione del mister. Due giocatori su cui si è fondata la scorsa campagna acquisti, e per i quali la Roma ha investito oltre 30 milioni di euro. Anche Maitland-Niles, arrivato lo scorso gennaio in prestito dall’Arsenal, non ha convinto ed è sparito dai radar.

Il lavoro di Tiago Pinto dunque non ha dato per il momento le risposte sperate e ha convinto a metà: azzeccati gli acquisti di Rui Patricio e Abraham, mentre Vina e Shomurodov sembrano destinati già a finire sul mercato dopo una sola stagione vissuta a Trigoria. Il problema sarà riuscire a rivalutarli dopo un’annata parecchio deludente.

Giallorossi.net – G. Pinoli