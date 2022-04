Contro l’Inter torna il doppio trequartista. Zaniolo recupera per il Leicester

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La caviglia fa ancora male, ma non preoccupa più di tanto Zaniolo, che utilizzerà la squalifica in campionato per riposarsi e prepararsi al meglio alla gara di conference di giovedì prossimo contro il Leicester.

Contro l’Inter invece Mourinho riproporrà il 3-4-2-1 con il doppio trequartista alle spalle di Abraham: Mkhitaryan tornerà titolare dal primo minuto, mentre a centrocampo Sergio Oliveira farà coppia con Cristante.

A sinistra dovrebbe essere confermato Zalewski dal primo minuto, con El Shaarawy pronto a subentrare nella ripresa. Gli altri cambi in corsa saranno rappresentati da Verertout e Felix.

Sembrano essere finiti fuori dalle rotazioni il terzino Vina e il centravanti Shomurodov, due degli acquisti più onerosi della scorsa campagna acquisti di Pinto.

Giallorossi.net – F. Turacciolo