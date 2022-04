Mou contro gli arbitri, lo scontro continua: ora l’allenatore rischia il deferimento

AS ROMA NEWS – Lo scontro è aperto e non accenna a placarsi. Mourinho continua la sua battaglia personale contro la classe arbitrale, che a sua volta sembra non avere intenzione di fare sconti al tecnico portoghese.

L’ultimo duello all’arma bianca si è tenuto allo stadio Maradona di Napoli, con Di Bello e Di Paolo nel mirino dell’allenatore giallorosso: “Mi sono vergognato di essere lì”, le parole di Mourinho che sono dei macigni.

Dichiarazioni al vetriolo che potrebbero avere delle pesanti ripercussioni. Dentro Trigoria, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), si sussurra che Mourinho sia a rischio deferimento per le sue esternazioni nel post-partita di Napoli.

Lo scontro Mou-arbitri è ormai aperto, e sabato c’è Inter-Roma, una partita che storicamente è sempre stata dominata dalle polemiche per i torti arbitrali subiti dai giallorossi, specie quando le due squadre erano in lotta per il titolo.

L’atmosfera è già incandescente: la piazza romanista ribolle, consapevole che senza i tanti errori arbitrali subiti quest’anno, la squadra di Mourinho ora si troverebbe in piena zona Champions. E i dodici risultati utili consecutivi non riescono a rendere meno dolorosa questa evidenza.