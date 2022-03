Mkhitaryan, priorità alla Roma: per lui pronto un biennale con ingaggio spalmato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan dice addio alla nazionale e decide di concentrarsi unicamente sulla Roma.

L’armeno, in scadenza di contratto, è pronto a unirsi al club giallorosso con un nuovo accordo che stavolta potrebbe essere biennale.

Regista o trequartista, ala d’attacco o intermedio di centrocampo, Mkhitaryan è per Mourinho un tuttocampista imprescindibile per la sua qualità ma anche per il suo atteggiamento da professionista dentro e fuori il terreno di gioco.

Dopo le incomprensioni al Manchester United, ora tra i due il rapporto è ottimo: Mou lo prende spesso ad esempio, e il giocatore sembra convinto di restare ancora alla Roma. Che ora valuta un rinnovo di due anni con ingaggio (ora guadagna 4 milioni netti più bonus) spalmato.

Fonti: Corriere della Sera / Leggo