AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di giovedì 3 marzo 2022:

Ore 15:35 – LA ROMA ANCORA INTERESSATA A KALAJDZIC – I giallorossi sono ancora sulle tracce di Sasa Kalajdzic, attaccante classe ’97 dello Stoccarda. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni ma il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe far abbassare il presso del centravanti austriaco. Lo scrive il quotidiano Kicker.

Ore 14:15 – REYNOLDS: “A ROMA TANTE DISTRAZIONI. SOGNO LA PREMIER” – Parla Bryan Reynolds: “Meglio una città come Kortrijk per un giovane come me. Roma è una metropoli con tante distrazioni. Il mio sogno? Giocare in Premier“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI REYNOLDS

Ore 13:00 – ROMA-ATALANTA, ARBITRA MASSA – Sarà il signor Massa di Imperia a dirigere Roma-Atalanta. Al VAR invece ci sarà Di Bello.

Ore 11:10 – MKHITARYAN DICE ADDIO ALLA NAZIONALE – Henrikh Mkhitaryan ha annunciato il suo addio alla nazionale armena. Il giocatore, arrivato a 33 anni, si concentrerà sugli ultimi anni della sua carriera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – FRATTESI E SENESI NEL MIRINO DI PINTO – Tiago Pinto continua a seguire con grande interesse l’ex giallorosso Frattesi, a giugno sarà uno degli obiettivo per la mediana giallorossa. Occhi puntati anche su Senesi del Feyenoord, altro giocatore da tempo nei radar della Roma. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Ore 10:20 – CRISTANTE COMPIE OGGI 27 ANNI – La Roma fa gli auguri a Bryan Cristante, centrocampista giallorosso che oggi compie 27 anni.

Ore 10:10 – ROMA, RICAVI IN CALO E COSTI DEL PERSONALE IN CRESCITA – L’As Roma ha chiuso il primo semestre al 31 dicembre 2021 con una perdita netta consolidata aumentata da -74,8 a -113,7 milioni. I ricavi sono diminuiti da 98,7 a 82,3 milioni. Le spese per il personale sono aumentate da 78 a 88,7 milioni. Lo scrive l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.

Ore 9:30 – SERGIO OLIVEIRA IN DUBBIO PER L’ATALANTA – Mourinho avrà Zaniolo a disposizione per la partita di sabato, possibile che il 22 indossi una mascherina protettiva in campo. Resta invece in dubbio la presenza di Sergio Oliveira: il portoghese ieri ha svolto differenziato, incerto il suo recupero per Roma-Atalanta. Lo scrive Il Romanista.

Ore 8:30 – PUGNO DURO DI MOU CON LA SQUADRA – Josè Mourinho ride e scherza con tutti ma non tollera certi atteggiamenti dai suoi ragazzi: pugno duro con chi infrange le regole… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

