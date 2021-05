Mkhitaryan-Roma, ecco le richieste di Raiola a Pinto per il sì al rinnovo

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Ore calde, decisive per il futuro di Henrikh Makhitaryan all’interno della Roma. Proseguono i colloqui tra gli agenti del calciatore e la dirigenza giallorossa per capire se sarà possibile arrivare alla fumata bianca.

Stando a quanto rivela Paolo Rocchetti, giornalista di Tele Radio Stereo, Mino Raiola chiede un ingaggio più alto per il calciatore, oltre a garanzie tecniche, e cioè la conferma che ci saranno investimenti sul mercato che renderanno la squadra più competitiva.

Adesso si attende la risposta della Roma, con Tiago Pinto che deciderà se accettare le richieste economiche del calciatore. Intanto dietro a Mkhitaryan, riferisce Calciomercato.com, ci sono Milan, Monaco e Zenit San Pietroburgo, tutte in attesa di capire se l’armeno troverà un accordo o meno col calciatore.