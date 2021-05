“ON AIR!” – JURIC: “Mourinho potrebbe pensare di tenersi Nzonzi”, CORSI: “Riprenderei subito Szczesny”, SAVELLI: “Roma dietro alle big, c’è una montagna da scalare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Da una parte abbiamo il vantaggio di aver già individuato il percorso tecnico con un allenatore che è straordinario. Bisogna capire come cambierà la Roma, non ci si limiterà a cambiare solo tecnico. Ma ci sono 14 punti da recuperare dal quarto posto, e 30 dal primo. Non è che siamo avanti alle altre, abbiamo iniziato prima un percorso perchè ne avevamo la necessità. Non stiamo nella stessa situazione di Inter, Juve, Milan, Atalanta, squadre che sono arrivate di molto davanti a noi. Loro hanno delle incognite, ma partono da una base migliore. E poi se va via Conte o Pirlo, arriveranno Allegri o Zidane, parliamo sempre di grandi allenatori. Di lavoro ce ne è tanto da fare, c’è una montagna da scalare, anche se non è detto che ci vorranno tre anni di salita…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Avere già un allenatore che sta studiando la squadra già da un mese ti mette in una situazione di vantaggio, e questo ce lo teniamo, specie quando tutto è in divenire… Noi guardiamo al futuro senza paura, e io non vedo l’ora che arrivi il 19 agosto per il turno preliminare di Conference League…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio è un portiere buono, affidabile e di esperienza internazionale. Ma occhio al giro dei portieri, con Donnarumma che potrebbe andare alla Juve, e a quel punto Szczesny non penso che resterà per fare il secondo. Chissà che qualche pedina insospettabile possa muoversi… Dzeko? Non credo che dipenderà da Mourinho, perchè per Mourinho è un giocatore molto importante. Ma in una fase delicata della carriera che sta vivendo Edin, non sarà Mourinho a decidere. E’ più Dzeko che, parlando con l’allenatore e Pinto, deciderà cosa sarà meglio per la sua carriera…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha fatto il colpo dell’anno del mercato italiano con Mourinho, compreso anche quello dei giocatori, a meno che Ronaldo non vada alla Lazio, o al Milan, o all’Inter… Mourinho ha un peso specifico infinitamente superiore a quello di Fonseca o di Di Francesco. Ritornato in Italia, con un potere di mercato limitato rispetto alle big del calcio europeo, Mourinho ha comunque un peso specifico notevole…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Napoli ha preso Conceicao, giusto così, le piccole squadre devono tornare a essere piccole. Noi abbiamo preso il numero uno degli allenatori, nemmeno Allegri sarebbe al suo livello, perchè Mourinho è Mourinho. Sulla Roma è tutto fermo. Il poro Micki non vuole firmare, lui vuole un contratto biennale, altrimenti va a giocare la Champions altrove. Una società forte forte lo manda via e ne compra uno più forte al suo posto… Se la Juve prende Donnarumma come dicono, Szczesny non ci rimane lì a fare il secondo. Io lo riprenderei subito Szczesny che secondo me è pure più forte di Donnarumma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che Mourinho voglia creare un gruppo motivato, pronto a dare il massimo. Mourinho dalle prime conferenze ci farà capire cosa ha in testa, e questa è la più grande curiosità che ho. L’allenatore della Roma è uno da 16 milioni l’anno, i Friedkin hanno deciso di prendere il secondo tecnico più pagato al mondo. E allora qualcosa di buono verrà fuori. Non abbiamo un allenatore di questo spessore dai tempi di Capello. I soldi non sono tutto, ma ti fanno capire la tua storia e le tue capacità… Mkhitaryan? E’ un giocatore forte, ma deve voler restare…Chi viene qua deve sapere che l’anno prossimo probabilmente non si punterà allo scudetto, che non ci sarà la vetrina della Champions, ma che c’è un progetto di un paio d’anni. Se vi va ok, vogliamo solo gente che ci crede davvero. Perchè fare l’impresa qua ti lascia nella storia di questa città. Io spero che Mourinho faccia questo discorso qua…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il play off di Conference League il 19 agosto? Speriamo di vincere tipo 5 o 6 a 0 l’andata, in modo da mettere in campo la Primavera al ritorno. Resta il fastidio di una competizione che ti porterà lontano da casa in mezzo alla settimana, speriamo venga gestita nel migliore dei modi. Mercato? Si passa da Wjinaldum a Maggiore con una facilità… La proprietà è molto forte, sicura delle sue idee. E’ saltato anche il responsabile medico dopo tutti questi infortuni, è la filosofia americana: se le cose non vanno, arrivederci e grazie…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Io mi aspetto due colpi a centrocampo, e uno potrebbe essere Matic. Devi capire come sta fisicamente, però un calciatore esperto e affidabile servirebbe. Io mi aspetto Mourinho a Roma prima dell’Europeo, anche per prendere confidenza con il mondo Trigoria, perchè quello sarà molto probabilmente il luogo del ritiro estivo. Almeno penso. Poi con questi non si sa mai niente, magari Mourinho già sta a Trigoria da giorni…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io mi aspetto un grosso colpo a centrocampo, che sia comprensivo di tutto, personalità, tecnica, struttura fisica. Un centrocampista da 30 milioni dal mercato estero potrebbe arrivare. Attendiamo i comunicati ufficiali, perchè ormai la Roma comunica solo con quelli… Bisognerà lavorare in parallelo tra entrate e uscite. Mourinho avrà le idee chiare su quello che serve. Chi potrebbe tornare utile tra i calciatori di ritorno a Trigoria? Io credo che un paio possano essere valutati dall’allenatore: Florenzi, ma anche Nzonzi. Secondo me l’allenatore gli darà un’occhiata, in Francia ha fatto bene. A centrocampo servono giocatori, perchè stai corto. E dopo aver comprato un grande calciatore, come sesto tenersi Nzonzi ci potrebbe stare. Su Kluivert e Under ho dei dubbi, non so quanto si sentano calciatori della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io ero rimasto all’idea della Roma di abbassare il monte ingaggi e migliorare la squadra. Però ti servono dei titolari, e quelli buoni costano. Non sarà una passeggiata di salute…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Nel mercato della Roma molto dipenderà da quanto succederà con il centravanti. Non credo che Mourinho voglia ritrovarsi il duo Dzeko-Mayoral. Faccio fatica a capire le indicazioni che Mourinho ha già dato a Pinto. Serve un segnale, al momento c’è stato solo l’annuncio dello Special One…”

Redazione Giallorossi.net