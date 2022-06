Mkhitaryan-Roma, si aprono spiragli: possibile il dietrofront dell’armeno. Le ultime

AS ROMA NEWS – Non è affatto scontato l’addio di Mkhitaryan alla Roma, nonostante quello che ripetono da giorni alcuni giornali. L’armeno infatti sta ancora riflettendo, e non è da escludere un nuovo colpo di scena in questa intricata vicenda.

L’Inter ha offerto un contratto leggermente più ricco, ma soprattutto ha garantito un biennale al 34enne, cosa che la Roma non aveva fatto, mettendo sul tavolo un rinnovo annuale con opzione per il secondo.

Ieri però c’è stato un nuovo incontro tra Tiago Pinto e l’entourage di Mkhitaryan. Un faccia a faccia che non può essere stato fatto solo per ribadire quanto già proposto settimane fa: è ovvio che la Roma stia alzando il pressing sul giocatore, che Mourinho non vorrebbe perdere.

Un rilancio è possibile, magari sulla garanzia di un biennale. Fatto sta che l’incontro di ieri sembra aver rimescolato un po’ le carte, con spiragli che cominciano a intravedersi.

La Roma non è ancora tagliata fuori. Mkhitaryan non ha ancora deciso, e tantomeno ha firmato qualcosa. L’Inter resta ancora favorita, ma la Roma nelle ultime ore sta vedendo aumentare le possibilità del clamoroso ribaltone. Ancora qualche giorno di riflessione, poi l’armeno darà la fatidica risposta.

Giallorossi.net – G. Pinoli