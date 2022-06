“ON AIR!” – CATALANI: “Se la Roma vende Zaniolo torna ai tempi di Pallotta”, ROSSI: “Paredes sarebbe il profilo perfetto per noi”, CORSI: “De Paul? E’ uno scarto, ma dico magari…”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Io farei follie per Son del Tottenham. Per me se giochi 4-2-3-1 è uno che mi prenderei tutta la vita. Tra i tantissimi nomi accostati alla Roma, un anno furono addirittura 378, io vorrei Dybala. Lui potrebbe ragionare bene con Abraham, che come qualità tecnica rispetto all’altezza che ha è enorme…”

David Rossi (Radio Radio): “Io tra i giocatori accostati che vorrei alla Roma il primo della lista è Leandro Paredes. Sia come profilo economico, che tecnico, per età e per il fatto che sia già stato alla Roma e ci sia trovato bene…Questa stagione non è stata felice per lui, e penso che abbia un grande desiderio di rivalsa. Sarebbe un profilo perfetto per la Roma. Credo però che sia accostato con forza alla Juventus…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Magari De Paul, magari Guedes…magari questi. De Paul viene qua e fa subito il capitano…Per l’Atletico è uno scarto, loro sono disperati, ma spesso qui in Italia si vince con gli scarti delle altre. Però ci vuole anche un attimo di dignità con gli scarti, l’importante è prendere scarti buoni… Isco? E’ un gran nome, ma…ei fu. E’ uno che sembra aver smesso…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Mourinho mi sembra bello carico in vista della prossima stagione, riprende il discorso fatto nel suo ultimo post: ok, finita la festa, ora si ricomincia a lavorare. Matic? Per me è un grande nome e magari venisse. De Paul è forte, ma non mi convince tanto, lo vedo più come trequartista che come centrocampista centrale. Non mi sembra che sia il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, e te lo farebbero comunque pagare 40 milioni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me non basterebbe l’acquisto di un grande regista e il riscatto di Oliveira per avere un centrocampo completo. C’è Bove? Io non ce lo metto ancora come quarto centrocampista, è uno che ti può servire, ma in Serie A non l’ho visto praticamente per niente… Non dico che la Roma debba avere tutti centrocampisti allo stesso livello, ma ancora non ce lo metto nella rotazione. Per me devi prendere due centrocampisti forti, e tieni anche Bove…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Oliveira il dubbio è sul prezzo, ma sul fatto che Mou lo voglia nella Roma ci sono pochi dubbi. Le parole di Mourinho su di lui, che è un campione e un giocatore fondamentale, non aiuteranno il suo amico Tiago Pinto che deve trattare col Porto. Io non ho dubbi, lo riscatterei anche a 13 milioni, è un giocatore da partite importanti, è un giocatore di personalità. Nella Roma non ce ne sono tanti come lui dal punto di vista della leadership. Io tra lui e Veretout non ho nessun dubbio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “L’offerta del Milan per Zaniolo? Loro sono liberi di offrire quello che vogliono…io posso pure andare per strada a fermare un signore elegante e chiedergli se mi presta 50 mila euro, ma lui mi risponderà di no. Saelemaekers è un giocatore medio, che farebbe fatica anche a giocare titolare nella Fiorentina. Zaniolo invece è un progetto di campione, e a lui devi già parecchio perchè tra Bodo e Feyenoord ti ha fatto tre gol, facendoti vincere la Conference. E’ un giocatore che se si riprende ti vale 100 milioni, e cederlo al Milan sarebbe tornare indietro ai tempi di Sabatini, Baldissoni, Pallotta… L’offerta del Milan fa sfiorare il ridicolo. Se la Roma vuole tornare a Pallotta, allora vende Zaniolo. Se la Roma invece vuole finalmente crescere, Zaniolo non lo vende. E compra pure uno bravo come lui tipo Guedes o Dybala. Così i Friedkin dimostrerebbero di aver avviato davvero un percorso di crescita che nel giro di due anni ti porterà a lottare per lo scudetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve stare attenta, senza Mkhitaryan rischia di indebolirsi, e se anche Zaniolo è sul mercato… Il club deve tenere i suoi giocatori migliori e aggiungere tre o quattro profili per giocarsi le posizioni di prestigio…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Per me la valutazione che mette in conto la Roma per Zaniolo sono 50 milioni, e l’offerta del Milan mi sembra congrua. Poi se conviene accettarla è un altro discorso. È chiaro però che Nicolò che sta bene è molto meglio di Saelemaekers, e non puoi vendere chi è il simbolo della vittoria della Conference League…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Credo che per le trattative su Zaniolo ci siano due punti di partenza: il primo è che la Roma non ritiene il giocatore imprescindibile e davanti ad una giusta offerta è pronta alla cessione. Secondo poi, Nicolò vede l’ipotesi Milan come gradita, anche se con la giusta moneta potrebbe anche restare nella Capitale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo non dovrebbe essere ceduto, è un profilo che va aspettato. L’attuale Nicolò va anche giudicato dal rendimento. In questo caso la scommessa sul giocatore la sta facendo il Milan…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!