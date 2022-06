Frattesi: “La Roma mi è rimasta dentro. Prima tornare era un mio tarlo, però il pensiero ci può sempre essere…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Davide Frattesi esce allo scoperto e nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport dichiara pubblicamente il suo desiderio di tornare alla Roma.

“Io tifoso della Roma? È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua, conosci uno dei tue idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che mi è rimasto dentro.

L’ho detto già che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza, poi nel tempo si cambia, però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale”.

Questo il video delle frasi di Frattesi che suonano come una dichiarazione d’amore alla Roma: secondo gli ultimi rumors di mercato Pinto pensa a lui per sostituire il partente Jordan Veretout in rosa.