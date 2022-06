Roma Primavera, il nuovo allenatore sarà Federico Guidi

AS ROMA NEWS – La Roma ha deciso: il nuovo allenatore della Primavera giallorossa sarà Federico Guidi.

Il tecnico toscano, 44 anni, nell’ultima stagione è stato l’allenatore del Teramo in Serie C, squadra che ha concluso il proprio campionato al quindicesimo posto in classifica, centrando la salvezza.

Formatosi nei giovanissimi e allievi dell’Empoli, dal 2014 al 2017 Guidi ha allenato la Primavera della Fiorentina, poi il passaggio in FIGC con le rappresentativa U19 e U20. Quindi le esperienze con Casertana, Gubbio e, appunto, il Teramo.

Ora la sua grande occasione con la Roma Primavera. Alberto De Rossi resterà a Trigoria, per lui un lavoro di coordinamento nel settore giovanile.

Fonte: Sportitalia