AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 1 giugno 2022:

Ore 13:20 – FRATTESI: “LA ROMA MI E’ RIMASTA DENTRO” – Davide Frattesi esce allo scoperto in un’intervista che uscirà domani sulla Gazzetta dello Sport dichiarando: “La Roma mi è rimasta dentro, il pensiero di tornare ci può sempre essere…“..LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FRATTESI

Ore 11:00 – OLSEN, VICINO IL RISCATTO DELL’ASTON VILLA – Robin Olsen è vicino a restare all’Aston Villa. Il club inglese è pronto ad esercitare il diritto d’acquisto da 3,5 milioni per acquistare il cartellino del portiere svedese che negli ultimi 6 mesi ha disputato una partita con i villains.

Ore 10:30 – ROMA, ACCORDO COMMERCIALE CON FENDI – Fendi entra per la prima volta nel mondo del calcio con una partnership con l’As Roma per le prossime stagioni calcistiche 2022-2023 e 2023-2024. Il famoso marchio disegnerà gli outfit ufficiali per i giocatori giallorossi, che saranno dotati sia di un set di completi formali che di una selezione di capi casual. Ryan Friedkin: “Questa partnership costituisce un nuovo step del club verso l’eccellenza internazionale, mantenendo un senso unico di appartenenza romana”.

Ore 10:20 – MKHTARYAN, SI APRONO SPIRAGLI CON LA ROMA – Non è ancora finita: dopo l’incontro di ieri, Mkhitaryan e la Roma si riavvicinano. Non è escluso il clamoroso ribaltone…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – I NOMI IN LIZZA PER IL CENTROCAMPO – Oltre a Ruben Neves, per il centrocampo resta forte in corsa Douglas Luiz dell’Aston Villa, valutato 30/35 milioni. Si è raffreddata la pista Matic, che per età e stipendio non rientra nei parametri della società, mentre sullo sfondo rimane lo svizzero Xhaka. Sempre caldo il nome di Maxime Lopez del Sassuolo, con cui i giallorossi hanno in ballo il 30% del futuro incasso sulla vendita di Frattesi. Da non scartare Yves Bissouma del Brighton. (Corriere della Sera)

Ore 9:40 – OILIVEIRA TORNA AL PORTO – Per riscattare Sergio Oliveira la Roma chiede un congruo sconto, e vorrebbe pagare un prezzo di 7-8 milioni al massimo, fattispecie che non sembra essere nei piani del Porto. Ecco perché quasi sicuramente Oliveira tornerà al club portoghese, per poi capire cosa sarà del suo futuro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – LA ROMA PROVA IL COLPO NEVES – Tiago Pinto vuole regalare a Mourinho un grande colpo a centrocampo e punta forte su Ruben Neves del Wolverhampton…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – TENTAZIONE ISCO PER SOSTITUIRE MKHITARYAN – La Roma pensa allo spagnolo Isco, che si libera a zero dal Real Madrid, per sostituire il partente Mkhitaryan, sempre più vicino alla firma con l’Inter…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO, PRIMA OFFERTA MILAN – Il Milan si fa avanti per Zaniolo con una prima offerta: 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers. La Roma dice no, ma i colloqui sono avviati…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – DE ROSSI SALUTA: “LA ROMA HA ALTRI PIANI” – Alberto De Rossi non sarà più l’allenatore della Primavera della Roma. Lo ha annunciato lo stesso tecnico dopo la sconfitta nella finale di ieri contro l’Inter: “La Roma ha altri piani per la panchina, ma io resto a disposizione del club per il progetto che mi proporrà”.

