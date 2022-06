La Roma prepara il colpo grosso: parte la caccia a Ruben Neves

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se Paulo Dybala resta il sogno, la Roma ha comunque intenzione di regalare un grosso colpo ai suoi tifosi e al proprio allenatore, Josè Mourinho.

E il botto dovrebbe arrivare con ogni probabilità in mezzo al campo. Tiago Pinto sta cercando un profilo di grande spessore, con l’età giusta (non troppo in là con gli anni, ma nemmeno una giovane promessa) capace di cambiare volto alla squadra grazie alle sue qualità.

E stando a quanto si racconta negli ambienti del mercato, il profilo su cui starebbe concentrando le sue attenzioni è quello di Ruben Neves, 25 anni, centrocampista portoghese che gioca nel Wolverhampton. Neves ha tutto quello che sogna Mou per il ruolo di regista: ha forza fisica, grande visione di gioco, tecnica e carisma.

Non a caso il suo cartellino viene valutato oltre 45 milioni di euro. Per assicurarselo servirebbe dunque un grosso investimento, avvicinabile a quello fatto per Abraham la scorsa estate. Il fatto che il giocatore sia della scuderia di Mendes potrebbe facilitare l’affare.

Neves, che ha un contratto in scadenza nel 2024, ha gli occhi di mezza Europa addosso. Il Wolverhampton non ha di certo problemi economici, e come tutte le inglesi è una bottega molto cara. La Roma dovrebbe quindi davvero mettere mani al portafogli per assicurarsi un colpo del genere. Che non accenderebbe la fantasia dei romanisti come Dybala, ma che sarebbe di sicuro ugualmente importante per aumentare notevolmente la forza della Roma.

Fonti: Il Romanista – Corriere dello Sport