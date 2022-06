Zaniolo, prima offerta Milan: 25 milioni più Saelemaekers. Ma la Roma dice no

AS ROMA NEWS – Il Milan si muove per Nicolò Zaniolo, e presenta la prima offerta ai giallorossi. Una proposta che viene svelata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Laudisa).

I rossoneri, freschi del cambio di proprietà alla RedBird Capital di Gerry Cardinale, hanno infatti messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, 22 anni, esterno belga valutato circa 15 milioni.

La proposta complessiva, tra parte cash e cartellino del giocatore, sarebbe dunque di circa 40 milioni di euro. La Roma ha però immediatamente risposto no, anche perchè Saelemaekers non interessa a Mourinho.

Secondo la Gazzetta però i colloqui tra il club giallorosso e il Milan per Zaniolo non sarebbero affatto conclusi. Anzi, questo approccio sarebbe la conferma di come il dialogo sia solo l’inizio.

Fonte: Gazzetta dello Sport