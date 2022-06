Mkhitaryan a piccoli passi verso l’Inter. La Roma vuole consolarsi: Isco o De Paul

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Henrikh Mkhitaryan si allontana a piccoli passi dalla Roma. Ieri è andato in scena un incontro tra l’agente e la dirigenza della Roma, un faccia a faccia che è stato interlocutorio.

Da Trigoria infatti si sono detti indisponibili ad aste con l’Inter. L’offerta all’armeno resta la solita: un biennale da 3,5 milioni di euro. Se il giocatore manifesterà l’intenzione di restare a Roma, i giallorossi potrebbero anche andargli incontro con una proposta ritoccata leggermente verso l’alto. Altrimenti sarà addio.

Per il momento Mkhitaryan non sembra intenzionato a ripensamenti improvvisi: la sua agente ha già un accordo verbale con tanto di stretta di mano con Ausilio. E salvo colpi di scena a breve metterà nero su bianco il suo passaggio all’Inter.

La Roma non fa drammi e pensa a come sostituire l’armeno: l’ultima tentazione si chiama Isco e ci sarebbe stato un contatto con Jorge Mendes in persona per parlare del calciatore spagnolo in uscita dal Real Madrid a fine contratto. C’è concorrenza, ma le ambizioni romanisti si sposano con qualità e curriculum di Isco.

E poi c’è un sogno: si chiama Rodrigo De Paul. I giallorossi hanno chiesto informazioni e ovviamente la fila dei club interessati è lunga: per il momento si tratta più di un desiderio che di una trattativa, perché i costi dell’operazione sarebbero molto elevati, a differenza di Isco che si libera a parametro zero.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Tuttosport / Corriere dello Sport