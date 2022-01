MKHITARYAN: “Troppi errori, così queste partite non si vincono. Da arbitri e VAR non c’è uniformità”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkhitaryan parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa a San Siro:

“Abbiamo iniziato male però ci sono momenti in cui… Non voglio criticare nessuno, voglio solo parlare, capire quale è la differenza, perché ci sono momenti in cui l’arbitro va a vedere al VAR mentre per noi non è andato. Ovviamente dobbiamo migliorare e fare meglio, ma ci sono piccole cose che alla fine fanno la differenza”.

Hai detto dobbiamo migliorare, soprattutto nella gestione e nella qualità dei passaggi, stasera abbiamo visto tanti errori.

Abbiamo fatto errori che non si possono fare nel calcio. Dobbiamo migliorare, capire che se vogliamo vincere contro squadre così non dobbiamo fare errori. È normale che ogni errore viene punito. In questi due giorni dobbiamo fare meglio per arrivare pronti alla partita contro la Juventus.

L’occasione arriva subito, la Roma ha la possibilità di fare bene dopo questa sconfitta?

È una bella partita da giocare. Dobbiamo dimostrare di poter vincere perché giochiamo in casa ed abbiamo anche i nostri tifosi. Sarà dura perché ci mancheranno alcuni giocatori ma dobbiamo avere la personalità di giocare. Quelli che giocheranno devono dimostrare al mister che sono pronti per farlo ed aiutare la squadra.