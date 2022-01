MILAN-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla a San Siro, battuta dal Milan col punteggio di 3 a 1. Mediocre la prova dei giallorossi, che giocano ancora troppo a sprazzi e vengono battuti con merito dai rossoneri.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio a San Siro e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Salva subito il risultato su Theo Hernandez, poi nulla può sul rigore di Giroud e la rete a porta vuota di Messias. Si toglie lo sfizio di parare il rigore a Ibrahimovic nel finale di gara.

Mancini 4 – Brutta partita costellata di tanti errori. La sua prestazione diventa ancora più insufficiente quando, saltato da Leao, lo atterra e si fa cacciare.

Smalling 6 – Uno dei migliori fino all’espulsione di Karsdorp, poi alza bandiera bianca anche lui.

Ibanez 4 – Commette un gravissimo errore, a cui purtroppo eravamo abituati, che incide pesantemente sull’inerzia del match. Quello sbaglio lascia scorie, e fatica a riprendersi.

Karsdorp 5 – Il voto è tutto da attribuire all’espulsione, pesantissima, che chiude definitivamente il match.

Pellegrini 5,5 – Gli manca il ritmo partita. Suo il tiro che porta al gol di Abraham. Un po’ poco. Dal 70′ Cristante sv.

Veretout 5 – Gioca in mezzo al campo, dimostrando chiaramente di non essere in grado di fare il regista. Dal 71′ Felix sv.

Mkhitaryan 5,5 – Un paio di belle conclusioni, ma poca sostanza in mezzo al campo.

Vina 4,5 – Saltato sistematicamente da Messias. In fase di spinta è altrettanto modesto. Dal 71′ El Shaarawy sv.

Zaniolo 5,5 – Polveri bagnate. Ci prova, ma sbaglia qualcosa di troppo nella misura dei passaggi. Dall’85’ C. Perez sv.

Abraham 6 – Non tocca tanti palloni, ma quei pochi li manda sempre in porta. Dal 76′ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 5 – La sua Roma al gran completo non approfitta della ghiotta occasione, e cioè di affrontare un Milan senza mezza squadra titolare. Altro brutto passo indietro, stavolta inaspettato viste le premesse della vigilia.

Giallorossi.net – A. Fiorini