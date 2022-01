PIOLI: “Vittoria importante. Vedere la squadra così pronta è un bel segnale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata ai microfoni di DAZN:

Cosa la soddisfa di più?

“Ero sicuro che avevamo fatto una buona sosta. La squadra aveva bisogno di rifiatare un attimo ed è giusto così. Questo è un periodo particolare, dove tutti i giorni ricordiamo di essere preparati e attenti perché possono arrivare imprevisti. Vedere la squadra così pronta è un bel segnale per il proseguo”.

Leao è stata una chiave.

“Il suo rientro è importante, anche Rebic sta bene ed è un rientro importante. Tutta la squadra però ha giocato bene e ha interpretato la partita. È chiaro però, da sempre, che la qualità è determinante”.

Quanto è importante che chi entra dalla panchina si faccia trovare pronto?

“Ci lavoriamo tanto. Io, il club, i dirigenti e tutti i giocatori e tutto l’ambiente. È un lavoro continuo. È un piacere allenare questi giocatori perché hanno voglia di migliorare. Possono sbagliare ma c’è voglia. È un vero piacere allenarli. Adesso dobbiamo recuperare le energie per domenica”.

Dove vedi meglio Kalulu?

“In una difesa a 3 per le sue caratteristiche. È un ragazzo incredibile, è intelligente, è bravo, è veloce. Non mi sorprende più perché ormai lo conosco. Si applica tanto, è arrivato in silenzio e ha lavorato duro. Sono contento per lui e per Gabbia che hanno giocato bene contro un attacco forte come quello della Roma. La difesa ha lavorato bene, come tutta la squadra”.

Quanto è importante questa vittoria?

“Sono tre punti importanti, ma solo se daremo continuità la prossima partita. Il nostro obiettivo è migliorare i punti dell’anno scorso, siamo partiti bene, ma dobbiamo continuare così”.

Come l’avete preparata a centrocampo?

“Abbiamo scelto di costruire solo con Tonali vertice basso. Per questo ha giocato Krunic e non Bakayoko. Abbiamo messo Krunic e Diaz ai lati di Giroud. Credo abbia funzionato”.

Tonali?

“Ha fatto una partita strepitosa. Non so quanti 2000 in Italia siano al suo livello. Tanta qualità e lucidità. È stato fantastico. Sta crescendo tanto, è molto generoso. Ha ancora margini di crescita, deve continuare così perché sta dimostrando di essere un giocatore importante”.