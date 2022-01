MILAN-ROMA: 3-1 (8′ Giroud, 17′ Messias, 40′ Abraham, 82′ Leao). Pesante ko a San Siro, altro passo indietro dei giallorossi

AS ROMA NEWS – Primo match del 2022 per la Roma, che questo pomeriggio è di scena a San Siro per affrontare il Milan di Pioli, distante 10 punti in classifica.

Mourinho recupera tutti i titolari tranne Spinazzola, e spera di partire con il piede giusto questo girone di ritorno. I rossoneri invece vogliono provare a tenere il passo dell’Inter capolista nonostante le assenze. Spazio alle ultime sulle formazioni, poi tutte le emozioni del match con la nostra cronaca live.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: la Roma perde 3 a 1 sul campo del Milan. Brutta prestazione dei giallorossi, che escono meritatamente sconfitti da San Siro. Prestazione modesta, sulla quale incide anche l’arbitraggio discutibile di Chiffi e Aureliano. Ma la Roma non approfitta delle tantissime assenze dei rossoneri e viene battuta da un Milan decisamente più squadra.

94′ – IBRAHIMOVIC SBAGLIA: Rui Patricio indovina l’angolo e para!

93′ – RIGORE MILAN ED ESPULSO MANCINI.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – OCCASIONE MILAN: Mancini salva sulla linea evitando il gol del 4 a 1.

85′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro Carles Perez.

84′ – Ammonito Cristante.

82′ – TERZO GOL MILAN: Leao parte in contropiede centralmente lasciando sul posto Smalling e poi col destro batte Rui Patricio. La partita si chiude qui.

77′ – DOPPIO CAMBIO MILAN: fuori Florenzi e Giroud, dentro Conti e Ibrahimovic.

76′ – CAMBIO ROMA: fuori Abraham, dentro Shomurodov.

75′ – PALO MILAN: Florenzi su punizione coglie l’incrocio dei pali.

74′ – ESPULSO KARSDORP: secondo giallo per un fallo su Leao, scatta il rosso.

71′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, Cristante e Felix, fuori Vina, Veretout e Pellegrini.

67′ – OCCASIONE MILAN: Diaz si trova tutto solo in area dopo un cross dalla destra, lo spagnolo tenta il sinistro a giro ma non inquadra la porta.

64′ – DOPPIO CAMBIO MILAN: dentro Bakayoko e Leao, fuori Krunic Saelmaekers.

62′ – OCCASIONE ROMA! Ancora miracolo di Maignan su conclusione potente di Mkhitaryan dal limite! La Roma sta spingendo!

59′ – OCCASIONE ROMA! Abraham controlla palla dal limite e calcia a incrociare, miracolo di Maignan in angolo!

55′ – Ammonito Krunic che sgambetta Pellegrini dopo essere stato nettamente saltato.

50′ – TRAVERSA MILAN! Brahim Diaz calcia dalla distanza e coglie in pieno il legno, la palla sbatte fuori dalla linea di porta ed esce, si salvano i giallorossi!

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+5′ – Finisce 2 a 1 il primo tempo di Milan-Roma. Partenza nerissima dei giallorossi, che vanno sotto di due gol. Prima dell’intervallo la gara viene riaperta da un gol di Abraham. Partita molto tesa, l’arbitraggio di Chiffi coadiuvato da Aureliano al VAR ha già creato parecchie polemiche.

45’+3′ – Zaniolo trattenuto platealmente per la maglia finisce giù in piena area: il 22 chiede il rigore, Chiffi lo ignora e Aureliano al VAR non interviene.

45′ – Cinque minuti di recupero. Tensione alle stelle in campo.

43′ – Brutto gesto di Hernandez che finge di fermarsi per un suo compagno a terra e poi riparte cercando di sorprendere i giallorossi. Si accende una rissa in mezzo al campo. L’arbitro ammonisce il rossonero e Karsdorp, che era andato brutto muso contro Hernandez.

40′ – GOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! L’attaccante devia col tacco una conclusione di Pellegrini dal limite e stavolta batte Maignan! Partita riaperta!

39′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo calcia in porta, deviazione di Abraham e miracolo di Maignan!

35′ – La Roma fatica a reagire, per ora solo una chance per tornare in partita. Il Milan continua a tenere meglio il campo.

24′ – OCCASIONE ROMA! Abraham lancia Zaniolo in area, l’attaccante prova il tiro sul primo palo ma Maignan salva in angolo!

18′ – Ammonito Zaniolo.

17′ – RADDOPPIO DEL MILAN: Ibanez sbaglia clamorosamente un retropassaggio servendo Giroud, il francese salta Rui Patricio e coglie il palo, la sfera finisce sui piedi di Messias che a porta vuota fa due a zero.

8′ – GOL DEL MILAN: Giroud dal dischetto spiazza Rui Patricio.

7′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN: Chiffi assegna il penalty dopo aver rivisto le immagini.

6′ – Il VAR richiama Chiffi per un presunto fallo di mano di Abraham.

4′ – OCCASIONE MILAN: gran sinistro di Theo Hernandez dal limite, risposta di Rui Patricio a salvare la porta!

0′ – Fischio di Chiffi, comincia Milan-Roma!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA SAN SIRO



Ore 17:30 – La Roma ufficializza il suo schieramento con un tweet: Mourinho rimanda subito in campo Pellegrini, ma in panchina ci va Cristante e non Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia Zaniolo-Abraham.

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.

Ore 17:15 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare il Milan, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Ore 16:30 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra San Siro, campo che appare in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Milan-Roma.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli.

A disp.: Mirante, Conti, Leao, Bakayoko, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Boer, Kumbulla, Calafiori, El Shaarawy, Cristante, Bove, Zalewski, Felix, Carles Perez, Shomurodov.

ARBITRO: Chiffi

Guardalinee: Vivenzi – Ranghetti

Quarto Uomo: Abisso

Var: Aureliano

Avar: Costanzo

Giallorossi.net – A. Fiorini