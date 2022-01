TIAGO PINTO: “Maitland-Niles è vicino, del centrocampista non parlo. Oggi vogliamo vincere e possiamo farcela”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Milan-Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare a San Siro:

Quanto manca per Maitland-Niles e Sergio Oliveira?

“Su Maitland-Niles non c’è bisogno di nascondere, stiamo parlando con l’Arsenal e credo che sia vicino. Ci sono tanti nomi e quando non ci sono aggiornamenti importanti non parlo. Su Maitland-Niles è vero, sui nomi dei centrocampisti non parlo”.

Il suo pensiero e della Roma sulla situazione legata al Covid-19?

“Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà, dobbiamo capire le regole del calcio e tutto ma non possiamo dimenticare che è una questione di salute pubblica, oltre il calcio. Come Roma ci piace essere nelle discussioni. E’ chiaro che il campionato è importante, ma il Covid è una questione oltre e bisogna capire la misura delle cose.

D’accordo con la decisione di giocare oggi?

“Credo che le regole applicate dalla Uefa ci sono, se noi cambiamo campionato per campionato lo squilibrio è più grande. Sono d’accordo con la decisione di ieri”.

Quanto è importante questa partita?

“La partita con l’Atalanta è stata importante psicologicamente, ma come ha detto il mister ieri non c’è miglior modo di cominciare l’anno con una partita così. Conosciamo la qualità del Milan, ma vogliamo vincere e sono fiducioso che possiamo farlo”.