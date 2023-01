Mkhitaryan: “Via dalla Roma a testa alta, non rimpiango mai le scelte fatte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex giallorosso Henrikh Mkhitaryan, passato la scorsa estate all’Inter dopo aver deciso di non rinnovare con la Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana che i nerazzurri giocheranno contro il Milan.

Tra i diversi temi ha parlato anche dell’addio ai capitolini. Questo il pensiero del centrocampista armeno: “Non rimpiango mai le mie scelte, sono contento di essere stato anni con la Roma e adesso sono all’Inter.

Fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi sono detto che l’unico obiettivo era vincere con quel club e l’ho fatto, sono andato via a testa alta. Adesso penso all’Inter e a vincere con l’Inter perché alla fine è questo quello che conta”.