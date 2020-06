MKHITARYAN: “Voglio restare alla Roma a lungo, non solo la prossima stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se il pensiero di Henrikh Mkhitaryan non era ancora abbastanza chiaro, ci pensa lo stesso giocatore a ribadire la sua volontà di restare alla Roma anche per i prossimi anni. Ecco le sue parole riportate in questi minuti dal portale Gazzetta.it:

“Vorrei restare a Roma, certamente, e non solo la prossima stagione, ma vorrei restare per i prossimi anni – le parole di Mkhitaryan -. Però ho un contratto con l’Arsenal, non sta a me ma ai club trovare un accordo”.

Ora la palla passa alla Roma che sta cercando da tempo di trovare un’intesa con i Gunners sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato ad un certo numero di presenze con la maglia giallorossa.