Serie A, vince la linea Gravina: play-off, play-out o algoritmo in caso di stop al campionato

ALTRE NOTIZIE – Passa la linea Gravina in consiglio federale. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A), il consiglio federale della Figc ha approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato.

In caso di necessità, si procederà a disputare i play-off e i play-out. Se non sarà possibile nemmeno questa soluzione, allora sarà l’algoritmo a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni.

Fonte: Repubblica.it