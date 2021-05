MKHITARYAN: “Questa non è la Roma che vogliamo vedere. La squadra deve essere al top, tifosi e città lo meritano”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkhitaryan parla a Roma TV al termine di Spezia-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Alberto Picco:

Raggiunto l’obiettivo…

“Sì, ma specie nel primo tempo non è stata la Roma che vogliamo vedere. Meno male che nel secondo tempo siamo tornati. Spero che il prossimo anno la squadra farà meglio”.

Altalena di risultati, vi siete detti perchè?

“Secondo me è mancata un po’ di freschezza e un po’ di esperienza. Ma non ci sono scuse. Dobbiamo andare avanti per i prossimi anni, specialmente io voglio vedere la Roma il più in alto possibile. Con questa città e questi tifosi, la squadra deve essere al top.”

Per te però è stata una grande stagione.

“Per me sì, ma potevo fare di più. Ringrazio i compagni per quello che hanno fatto per me, abbiamo avuto momenti difficili. Secondo me siamo stati sempre uniti, spero che nei prossimi anni faremo risultati migliori”.