FONSECA: “Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, poi ci siamo parlati ed è stato tutto diverso. Io alla Fiorentina? Non posso dire nulla”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra al termine di Spezia-Roma, ultima giornata di campionato. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Cosa ha pensato dopo il primo tempo e poi il sollievo finale?

“Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, l’ho detto ai ragazzi all’intervallo che così non era possibile cambiare il risultato. Nella ripresa è stato tutto diverso, abbiamo segnato due gol che sono stati importanti per noi”.

Qual è la cosa che ha imparato di più?

“Ho imparato molte cose, sono state due stagioni importanti per me e per il mio futuro, è stato un grande piacere allenare la Roma. Sono cresciuto molto, il calcio italiano non è facile per un allenatore estero allenare in Italia. Oggi posso dire che mi sono adattato, sono un altro allenatore”.

Rimarrà in Italia?

“Potrei restare, andare all’estero, potrei restare a casa, vediamo settimana prossima”.

E’ vero che vedrà la Fiorentina?

“Non lo so, non posso dire niente in questo momento…”

PAULO FONSECA A ROMA TV

Obiettivo raggiunto con sofferenza.

“Sì, la prima parte di gara la squadra era passiva. Nel secondo tempo siamo stati aggressivi e abbiamo fatto due gol”.

Tanti alti e bassi.

“Sì, abbiamo avuto gli stessi problemi del resto della stagione. Oggi i giocatori hanno capito che bisognava cambiare atteggiamento. La squadra poteva fare di più”.

Come si spiega la leggerezza in queste partite?

“È difficile spiegare, avevamo la certezza di dover fare risultato. Avevamo preparato bene la gara, ma, come sempre, la squadra ha reagito dopo aver subito due gol. Deve cambiare questo atteggiamento mentale”.

Perché la squadra gioca un tempo solo?

“Ho parlato prima della gara per ribadire l’importanza della gara, ma l’atteggiamento non è stato buono nel primo tempo. In Italia devi stare sempre attento, con ogni squadra. All’intervallo ci siamo parlati e hanno cambiato l’atteggiamento”.