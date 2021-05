SPEZIA-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma salva la faccia, finisce 2 a 2 sul campo dello Spezia dopo un primo tempo vergognoso. Nella ripresa la squadra si decide a giocare e recupera lo svantaggio grazie ai gol di El Shaarawy e Mkhitaryan, guadagnandosi l’accesso alla Conference League.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Alberto Picco e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Fuzato 7 – Incassa due gol ma è il migliore dei suoi per i numeri dei salvataggi compiuti durante i novanta minuti.

Karsdorp 6 – Male nel primo tempo, cresce molto nella ripresa con diverse discese pericolose.

Mancini 5 – Pessimo primo tempo, con l’ennesima giravolta in occasione del gol di Verde. Un pochino meglio nella ripresa, ma non basta a salvare la sua gara.

Kumbulla 4 – Prestazione disastrosa sotto ogni punto di vista. Se questo è il vero Kumbulla, bisogna interrogarsi seriamente su di lui in vista della prossima stagione.

Santon 4,5 – Prova incolore, che sembra concludere nel modo peggiore la sua avventura in giallorosso. Dal 46′ Reynolds 5 – Conferma di non poter giocare in questa squadra.

Cristante 5 – Tanti, troppi errori. L’unica cosa buona del match è quel cross che porta al gol del pareggio.

Darboe 4,5 – Brutto passo indietro. Regala diversi palloni agli avversari con errori madornali. Dal 61′ Villar 5,5 – Non combina un granché.

Pedro 5 – Primo tempo orrendo, nella ripresa prova a scuotersi. Ma nel complesso la prestazione è insufficiente. Dal 71′ Pastore 6 – Entra in campo e regala un paio di giocate per niente banali.

Mkhitaryan 6,5 – Dopo un primo tempo da assente ingiustificato, si risveglia nella ripresa suonando la carica e segnando un gol pesantissimo.

El Shaarawy 6 – Primi 45 minuti inconsistenti, nella ripresa ha un sussulto trovando il gol che riapre la partita.

Borja Mayoral 4,5 – Un fantasma. Non tocca mai palla per 45 minuti, nella ripresa si vede per un tiretto moscio verso la porta dello Spezia. Dal 60′ Dzeko 6 – Non entusiasma, ma mette la zampata decisiva con una sponda aerea che vale il gol del pari.

PAULO FONSECA 5 – Lascia la Roma ottenendo il minimo risultato, un settimo posto striminzito e soffertissimo. Nonostante lo stile, difficilmente lo rimpiangeremo come allenatore.

Giallorossi.net – A. Fiorini