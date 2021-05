La Roma salva la faccia nella ripresa: 2 a 2 con lo Spezia, raggiunta la Conference League

AS ROMA NEWS – Ultima giornata di campionato, ultimo impegno stagionale per la Roma che sul campo dello Spezia cercherà di mantenere il settimo posto che vale la qualificazione in Conference League.

I giallorossi, falcidiati dal solito numero imponente di infortunati, vogliono salutare Fonseca con una vittoria, ma per conservare la posizione in classifica potrebbe bastare anche un pareggio, a meno che il Sassuolo non travolga la Lazio con 5 gol di scarto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: la Roma recupera due gol di svantaggio e chiude sul 2 a 2. Il pari basta ai giallorossi per concludere al settimo posto e raggiungere la Conference League. La squadra salva la faccia dopo un primo tempo indecoroso.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – OCCASIONE ROMA: Pastore lancia Mkhitaryan che col sinistro da posizione molto defilata calcia in porta mandando a lato.

87′ – GOL CONFERMATO. La Roma fa 2 a 2.

86′ – Proteste dello Spezia per un fallo di Dzeko, si aspetta il VAR.

85′ – GOOOOL!! Mkhitaryan!! Cross di Cristante, torre di Dzeko per l’armeno che batte il portiere con un tocco morbido ad anticipare Rafael!

80′ – Ultimi dieci minuti, Roma all’assalto finale alla ricerca del gol del pari che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League. Ma il tempo stringe.

75′ – OCCASIONE ROMA: Pastore lancia Cristante in porta, da due passi il centrocampista giallorosso calcia di potenza trovando la parata incredibile di Rafael!

71′ – CAMBIO ROMA: dentro Pastore, fuori Pedro. Nello Spezia dentro Maggiore.

68′ – CAMBIO SPEZIA: escono Bastoni e Verdi, dentro Ramos e Agudelo.

60′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Villar e Dzeko, fuori Darboe e Mayoral.

57′ – La Roma sembra essere rientrata in campo con un piglio diverso, ma ci vorrà ben altro per salvare la prestazione indecorosa del primo tempo.

56′ – OCCASIONE ROMA: Karsdorp scappa via a destra, cross al centro per Mkhitaryan che calcia a botta sicura, Rafael respinge e salva la porta!

54′ – OCCASIONE ROMA: El Shaarawy prova l’assolo calciando in porta dopo esserci accentrato, conclusione centrale, Rafael blocca a terra.

53′ – OCCASIONE SPEZIA: Verde impegna Fuzato, ancora il brasiliano a salvare la porta!

53′ – GOL DELLA ROMA! EL SHAARAWY! Cross dalla destra di Pedro, palla respinta dalla difesa dello Spezia, palla che arriva sui piedi del Faraone che non ci pensa due volte e calcia angolato battendo Rafael. La Roma riapre il match.

52′ – OCCASIONE ROMA: ripartenza di Mkhitaryan che libera Borja Mayoral, lo spagnolo tira debolmente, blocca Rafael.

46′ – Si riparte, nella Roma dentro Reynolds per Santon.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui un primo tempo semplicemente ignobile. La Roma stasera ha deciso di non scendere in campo, e di perdere una partita senza nemmeno giocarla. Lo Spezia vince due a zero, ma poteva tranquillamente stare sul 4 o 5 a zero.

40′ – Ancora Spezia vicino al gol, una Roma indecorosa quella scesa in campo stasera.

38′ – RADDOPPIO SPEZIA: POBEGA. Segna il centrocampista tutto solo davanti a Fuzato dopo un rimpallo su calcio d’angolo. La difesa della Roma è di belle statuine, imbarazzante spettacolo quello a cui stiamo assistendo.

37′ – OCCASIONE SPEZIA: Bastoni libero di calciare in area, gran botta col sinistro, Fuzato salva in angolo.

34′ – Estevez! Conclusione dalla distanza che termina di poco a lato alla sinistra di Fuzato.

23′ – OCCASIONE ROMA: El Shaarawy calcia in area col sinistro dopo un regalo di Terzi, para Rafael.

20′ – Una Roma orribile in questi primi venti minuti di nulla. Lo Spezia poteva stare tranquillamente 3 a 0.

11′ – OCCASIONE SPEZIA! Prima Pobega e poi Verde calciano in porta, doppio intervento di Fuzato a salvare la porta. La Roma è un disastro in questo avvio.

6′ – GOL DELLO SPEZIA: segna Verde. Errore di Darboe, i liguri recuperano palla e mandano l’ex giallorosso in porta, che tutto solo batte Fuzato col mancino. Inizio terribile della Roma.

5′ – OCCASIONE SPEZIA: Verde mette Nzola davanti alla porta, l’attaccante manda a lato da pochi metri!

4′ – OCCASIONE SPEZIA: Kumbulla e Santon in affanno, Verde scappa via e davanti a Fuzato calcia in porta: conclusione debole e centrale, blocca il portiere giallorosso.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Spezia-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’ALBERTO PICCO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza l’undici che scenderà in campo tra pochi minuti con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale dello Spezia: Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca per l’ultima da allenatore giallorosso: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali.

SPEZIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Italiano.

A disp.: Zoet, Provedel, Krapikas, Marchizza, Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajli, Leo Sena, Ferrer, Saponara, Maggiore, Ricci, Agudelo.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Boer, Farelli, Juan Jesus, Reynolds, Villar, Diawara, Pastore, Ciervo, Zalewski, Dzeko.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

ASSISTENTI: Marchi e Miele

IV UOMO: Santoro

VAR: Pairetto

AVAR: Liberti

Giallorossi.net – A. Fiorini