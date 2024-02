Modesto ds, manca l’ok dei Friedkin. E ora spunta l’idea Baccin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il nome di Francois Modesto, il candidato al ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma caldeggiato da Lina Souloukou, non sembra accendere la fantasia di Dan Friedkin.

Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva indicato nell’attuale dt del Monza come l’uomo scelto dal club per la carica rimasta vacante dopo l’addio di Tiago Pinto. L’unica cosa che mancava era la firma, che sarebbe stata apposta solo dopo il via libera definitivo del presidente Dan.

Ma a quanto riferisce oggi La Repubblica, per ora Friedkin ha detto no. O meglio, non ha ancora detto sì. Resta dunque aperta la corsa alla poltrona di ds. E l’elenco dei candidati fatti dai giornali torna a ingrossare le sue fila.

Le idee nuove sul tavolo del texano sono quelle che portano, un po’ a sorpresa, qui in Italia: ieri circolava il nome di Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, mentre oggi a farsi largo è Dario Baccin, 47 anni, vice direttore sportivo dell’Inter. Se fino a ieri la caccia al ds sembrava rivolgersi solo ed esclusivamente all’estero, ora la soluzione “interna” sembra essere la favorita.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Corriere dello Sport