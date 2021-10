Montali: “Stravedo per i Friedkin: cuore e lucidità, è così che si gestisce una piazza come Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gian Paolo Montali, ex direttore generale giallorosso, parla dei Friedkin e di come stanno gestendo la Roma parlando ai microfoni di Tmw.com.

“Io stravedo per la nuova proprietà. Ha capito il profilo che deve avere a Roma, sono distanti dal punto di vista della partecipazione e della comunicazione però sono esattamente dentro la Roma.

Roma non è una piazza semplice, va gestita così, con grande oculatezza, riservatezza e lucidità. Se ti fai prendere dal cuore perdi lucidità. I Friedkin stanno cercando di metterci il cuore ma tenendolo nascosto, usando la testa“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com