“ON AIR!” – CORSI: “Se il progetto di Mou si basa su Mancini e Cristante mi vengono le palpitazioni”, PIACENTINI: “Scudetto tra cinque anni? Firmerei”, CATALANI: “Chiesa immarcabile, sono preoccupato”

David Rossi (Roma Radio): “Scrivere che Zaniolo tra due anni entra in scadenza di contratto, e quindi diventa una cosa delicata, mi sembra un po’ troppo… Si dice da due giorni che Dybala può giocare, ma allora poteva essere convocato con l’Argentina. Mi ricordo che i giocatori della Roma venivano convocati lo stesso dalle nazionali per verificare se effettivamente stavano male…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mancini dice che è incantato da Mourinho, che non bisogno dare retta a chi li critica ma solo all’allenatore, e io sono assolutamente d’accordo. Ma al di là dei buoni intenti, sono i risultati, anche quelli personali, che fanno il giocatore. Perchè sennò sembra sempre che è sempre colpa di qualche fattore esterno. Mancini è uno dei difensori più scarsi che ha la Roma: si può dire o no? Capisco che possa rosicare, ma possiamo dire che un giocatore non ci piace oppure dobbiamo starci zitti e continuare a non vincere per altri 40 anni? Se Mourinho chiede un contratto nuovo per Zaniolo, io ci credo. Ma se mi dici che chiede quelli di Mancini, Cristante e Veretout, mi prende una certa palpitazione… Io non credo che sia quello il progetto di Mourinho, sarà uno sbaglio di chi lo scrive…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mancini è un martello, è uno di quelli che ti riprende se hai sbagliato qualcosa pure durante i festeggiamenti di un gol. Ma giocatori così servono dentro una squadra… Josè Mourinho a giocatori come Mancini e Pellegrini non rinuncia quasi mai, nemmeno in certe partite di Conference League… Se la Roma di Pallotta stava fallendo, stavano fallendo anche il 70% dei club europei…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E’ meglio se non lo squalificano a Cuadrado per quella gomitata a Vina, altrimenti tornerà prima in Italia. Se non è stato espulso dall’arbitro, e nemmeno dal VAR, non vedo perchè dovrebbe essere squalificato. Il fallo di Pellegrini, che non c’è mai stato, è diventato addirittura il metro di paragone per questo genere di interventi. Mourinho? La sua intervista riporta al tema dell’attesa, che per noi è un nervo scoperto, ma almeno stavolta ci siamo affidati a un uomo che è uno dei migliori. L’elemento emotivo che suscita è importante, anche per dare un messaggio ai calciatori che da una parte li tranquillizza e dall’altra li responsabilizza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Mancini? E’ una bella intervista. Di Dzeko dice che era arrivato il momento di cambiare aria…Certifica il triumvirato azzurro con Pellegrini e Cristante. Quella di Mourinho è altrettanto interessante, anche se un po’ datata. sul fatto che lui possa essere contento di costruire qualcosa di importante che permetta a qualcun altro dopo di lui di vincere, ci credo poco… Io non mi auguro che per vincere si dovranno aspettare più di tre anni, per cui spero che sia lui a vincere. Non cominciamo a dire che in tre anni si gettano le basi, e che per vincere ne serviranno cinque. Se firmerei di vincere lo scudetto tra cinque anni? Beh, se è garantito, firmerei…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “I rinnovi? Se c’è un giocatore o un procuratore che si mette di traverso, puoi chiamarti pure Friedkin ma… Quando si parla di rinnovi, devono essere tutti d’accordo, guardate quello che è successo a Commisso con Vlahovic. Poi dipende se sei bravo a fare certe cose, e se sei capace a farle: il Milan ha perso Donnarumma, e ha preso Maignan che secondo me è il portiere attualmente più forte della Serie A, e ha risparmiato qualche decina di milioni. I Friedkin non mi sembrano gli ultimi ioditi arrivati, altrimenti non sarebbero lì dove sono arrivati nella vita. E lo stesso Commisso, che ha dieci volte i soldi dei Friedkin, non si fa prendere per il naso…Juve-Roma? La mia preoccupazione è Chiesa. Chiesa è immarcabile non solo per Vina o Calafiori, ma per tutti. Lì deve essere la squadra a marcarlo…”

