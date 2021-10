“Mourinho, stasera pippiamo”. Un video degli amici inguaia Zalewski (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutto incidente social per Nicola Zalewski. Un video fatto con alcuni amici lo ritrae insieme a dei ragazzi che affermano di stare per “pippare” e mettono in guardia Mourinho.

Il giocatore, ingenuamente, partecipa alla ripresa sorridendo, abbracciato ai suoi amici, e senza proferire una parola che potesse smentire quanto detto. Il video è cominciato a circolare sui social, diventando immediatamente virale, e inguaiando Zalewski.

La Roma, scrive Repubblica.it, ovviamente non ha preso bene l’accaduto e ha avuto un chiarimento con il giocatore. Zalewski si è scusato, giustificandosi con il fatto di non aver ben compreso quanto stesse dicendo il suo amico e di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti.

La storia dovrebbe quindi concludersi senza strascichi. Zalewski sta vivendo un momento difficile della propria vita, avendo da poco perso il papa dopo una brutta malattia.