Montella: “Che emozione il derby allo stadio, è stata una Roma sempre in controllo. Abraham attaccante top, l’ho sempre detto”

AS ROMA NEWS – Vincenzo Montella parla alla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) dopo aver assistito al derby dagli spalti dell’Olimpico. Ecco le sue parole:

Montella, come è stato tornare a vedere dal vivo il derby di Roma?

Emozionante. Erano anni che non tornavo e sono venuto con i figli. Tutto molto bello, anche perché sono passati poco più di venti anni da quel 4 gol del 10 marzo 2022. Bei ricordi.

Da allenatore, immaginiamo che ora veda le gare con un occhio diverso rispetto al passato.

Certamente. È stata una bella Roma, sempre in controllo, che ha saputo sfruttare gli errori altrui e seguire la strategia iniziale di Mourinho con grande lucidità e intelligenza.

Quanto hanno pesato i demeriti della Lazio in un risultato così pesante?

La rete subita dopo pochi secondi non ha aiutato gli uomini di Sarri a fare la gara che avevano studiato. Penso che la squadra biancoceleste sia sia persa quasi subito e non abbia più saluto risalire la corrente.

Come valuta la partita di Abraham, che si è confermato spaccapartite?

Sapete che io ho sempre considerato l’inglese un grande centravanti, moderno, bravo nei ripiegamenti ed a costruirsi gli spazi giusti. Stavolta poi, visto che la Lazio era costretta a lasciare campo, ha trovato la dimensione più opportuna per esprimersi.

Fonte: Gazzetta dello Sport