“ON AIR!” – ROSSI: “Ristabilito l’ordine naturale delle cose”, FOCOLARI: “E’ stato un massacro”, PRUZZO: “Mou merita una gigantografia”, MAGNI: “La fascia di capitano era un filo teso tra campo e tribuna”

David Rossi (Roma Radio): “E’ stato un gran bel fine settimana. Io non ringrazierò mai abbastanza Mourinho per quello che ha detto nella conferenza stampa pre-partita, ha rimesso le cose a posto rispondendo a quello (Zeman, ndr), che non voglio nemmeno nominare perchè non porta manco benissimo… Ero quasi tentato di non andare allo stadio, perchè avevo già vinto. Ieri è stata una partita tra una squadra che si è presentata in campo e una che non si è presentata. Le coreografie? Vorrei ringraziare chi ha scritto lo striscione “Dal 1900 a capienza ridotta“, è un genio, è la fotografia perfetta… Vincere per noi un derby è l’ordine naturale delle cose, e quindi sto quadro storto ieri si è abbastanza addrizzato. Poi non so come finirà sta stagione…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Quando noi giochiamo quelle partite non alla nostra altezza, è per colpa di una stanchezza mentale. Dobbiamo fare un salto di qualità, toglierci questo fardello, che non sta nelle nostre gambe, ma nella nostra testa. Questa partita faccia da apripista per fare tre partita a settimana di livello…Ieri abbiamo dimostrato di poter giocare domenica, giovedì e domenica, e giocare all’altezza della situazione. Come? Guardate le facce dei giocatori…Così si vincono le partite, si fa gol con la faccia, con la testa, con la concentrazione. Questo deve essere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ragazzi, la partita è stata quella che avete visto. Per fortuna la Roma ha fatto la partita, l’ha fatta subito e l’ha fatta bene, e abbiamo schiacciato la Lazio come è giusto che sia. In questa stagione un po’ disgraziata abbiamo chiesto la vittoria del derby e la Conference League, e mi pare che il derby sia andato… Stamattina dobbiamo parlare di tutta la squadra. Certo, c’entra Mourinho, ma anche Abraham, Pellegrini, Karsdorp, Cristante…c’entrano tutti. E’ stata una vittoria cattiva nel senso sportivo del termine, i giocatori hanno menato quando serviva e hanno giocato per novanta minuti. Complimenti a tutti, il più grande va allo stadio. Curva Sud e Tribuna Tevere sono state uno spettacolo… La partita non ha avuto storia, ricordo questa Roma solo contro il Napoli e contro l’Atalanta. Se questa squadra avesse avuto più continuità avrebbe detto la sua anche in altri momenti. Ma lasciamo stare, a me interessava il derby, che era la partita più importante, almeno per il momento. Poi l’anno prossimo vedremo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La faccia di Totti dopo la punizione di Pellegrini valeva da sola il prezzo del biglietto…Lì dentro, dietro quell’espressione, c’è tutto Francesco Totti. Ieri è stata la vittoria di Mourinho, è stata una vittoria schiacciante. Le parole di Zeman? Quella era la certificazione sul fatto che la Roma avrebbe vinto il derby. La Roma ieri poteva vincere 5 o 6 a zero. Ieri c’è piaciuto tutto, è stata una giornata perfetta… Per citare un vecchio amico che sapeva come si vincevano i derby, è stata rimessa la chiesa al centro del villaggio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non è il caso di prendersela con chi criticava Pellegrini, però tutti quei messaggi cattivi tipo “e meno male che c’ha la febbre“, e “meno male che non gioca“, mo li vogliamo leggere adesso! Perchè ieri la fascia di capitano non era un pezzo di stoffa, ma un filo teso tra chi era in campo e chi era in tribuna. L’elastico della fascia era molto lungo, tra gli occhi di Totti che idealmente ieri l’ha stretta intorno al braccio di Pellegrini…E forza Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La vita spesso ti riserva grandi sorprese, stavolta fortunatamente in positivo. Ma se io ho visto una squadra incapace contro Vitesse, Verona, Udinese, e poi vedo il primo tempo di Roma-Lazio mi chiedo: ma allora a calcio ci sapete giocare…ma perchè lo fate una volta a semestre? Allora non siete così scarsi… Ieri Immobile e compagni non hanno toccato un pallone. Ma allora perchè mi avete fatto vedere quello schifo per gran parte del campionato? Ma allora qual è la Roma? Se fosse che non sono così scarsi ma solo che non gli va di farlo, sarebbe molto peggio…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Questa Roma non è così scarsa come Mourinho l’aveva dipinta. Se puoi avere in panchina Kumbulla, Veretout, Zaniolo, El Shaarawy…tutto sommato la Roma poteva lottare per il quarto posto. La Lazio è stata asfaltata dalla Roma, ieri anche i grandi non l’hanno strusciata mai. Al 12esimo del primo tempo però c’è stato un episodio in area della Roma che era un’azione da rigore ed espulsione di Ibanez…Era un calcio di rigore clamoroso, a Milinkovic gli spaccano il setto nasale… Mourinho ha preso tanti punti con quella storia degli olè, è stata una cosa bella…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La mia prima foto va a Mourinho: non ho mai visto nel calcio un allenatore che zittisce la propria curva. E’ una cosa bella, è un condottiero vero. La seconda foto a Abraham e la terza a Pellegrini, i giocatori che hanno determinato la partita. La gara l’ha decisa Mourinho nel momento in cui toglie Zaniolo e crea superiorità in tutte le zone del campo. E’ stata una mossa vincente. Milinkovic? Probabilmente era rigore, ma in una partita dove sei stato asfaltato, ma che reclami il rigore. La partita è stata un massacro, la Lazio è stata annichilita, non è che è finita 2 a 1, e io non me la sento di recriminare un rigore. Rui Patricio non ha fatto nemmeno la doccia a fine partita, si è cambiato ed è tornato a casa… Mourinho è un allenatore che ha commesso tanti errori nella Roma, ma è capace di fare queste partite qui. Paragonare lui a Sarri è improponibile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Alla vigilia si riteneva che Sarri fosse l’allenatore del disegno tattico, che prepara le partite, e che invece Mou fosse quello che prepara il pullman davanti alla porta e spera che succeda qualcosa lì davanti. E invece la partita ha dimostrato l’esatto contrario. Lui è abituato alla grande partite, è un uomo esperto, furbo, anche nel dettaglio dell’olè, una roba che va fatta all’89esimo, non prima. E’ stata la sconfitta di un calcio scolastico, ed è stata la vittoria di un calcio europeo. La Roma ha giocato una partita da coppa. Però invito alla prudenza: oggi esaltare Mourinho è giusto, ma va rapportato alla prova disastrosa dell’allenatore della Lazio. Il rigore su Milinkovic? Nessuno ha reclamato, questo era il termometro della Lazio… Rui Patricio ha fatto solo una parata difficile: quando Abraham gli ha passato la palla di petto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La mia prima foto sono i Friedkin, in questa Roma si è parlato tutto l’anno di giocatori scarsi, ma la Roma è un club che ha speso tanto e i Friedkin stanno facendo qualcosa di importante. La seconda foto è per la Roma al completo, questa non è una squadra con valori modesti come qualcuno ha detto, a cominciare dall’allenatore. E’ la vittoria di Mourinho, ma è anche la vittoria della Roma, una squadra che ha dei valori che sono stati un po’ vilipesi. La Roma è una squadra forte con giocatori importanti, in campo c’erano giocatori di livello internazionale. Come ampiezza dell’organico, la Roma ha un altro livello rispetto alla Lazio. Il rigore? Non è nemmeno il caso di parlarne, è una vittoria senza macchie della Roma che ha dominato. La Lazio ha giocato una partita devastante dal punto di vista tecnico, sono spariti tutti quanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Più che una foto, farei una gigantografia a Mourinho perchè ha vinto per distacco preparando una partita nei minimi dettagli. I giocatori sembrano morti fino a ieri, e invece hanno giocato una grande partita. Abraham è forte veramente, spero che resti tanti anni, perchè se gioca così… Ieri Mourinho gliel’ha incartata. Ora per non dire che Mourinho è un ottimo allenatore si vuole riabilitare la rosa della Roma e farli passare tutti per fenomeni…”

