MONTELLA: “La Roma ha meritato la vittoria ma il risultato non ci sta”

FIORENTINA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Franchi di Firenze contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni di Sky Sport:

Troppa differenza di qualità tra le due squadre?

Numericamente non ci sta. La Roma ha meritato di vincere ma la Fiorentina ci ha provato alla fine. Un po’ di differenza c’era ma siamo rimasti aggrappati alla partita fino al 3-1. Con un pizzico di fortuna potevamo raddrizzarla. Ringrazio ancora una volta i giocatori e c’è poco altro da dire. Il momento migliore è quando abbiamo fatto l’1-2. Fino al 3-1 eravamo in gara. Mi dispiace moltissimo ma credo che chi era allo stadio ha visto l’impegno fino all’ultimo.

La classifica è diventata pesante. Che soluzione può adottare?

Quando avevamo trovato equilibrio abbiamo perso i nostri due giocatori davanti. Penso che ci siano pochi ricambi. C’è stato qualche calo di qualche giocatore ma nell’arco di una stagione ci sta. Ovviamente la differenza tra le due squadre era abbastanza evidente. Adesso viene la sosta, se ci sarà ancora il sottoscritto ci sarà ancora la stessa voglia di cambiare il trend.

Non dà per scontato di rimanere?

Se non c’è prova contraria no.

La classifica è in linea con il valore della squadra?

No ma è successo un po’ di tutto no? Sennò guardiamo solo i numeri. Credo si possa fare di più. Al netto dei calciatori siamo molto competitivi. Possiamo sicuramente avere una classifica migliore ma ci sono attenuanti non da poco.

Avete comunque avuto una reazione…

Questa era una delle cose che ho detto. Nei momenti di difficoltà gli uomini hanno risposto. Il calcio è fatto di episodi che li determina chi ha qualità. Ho voglia di lavorare e sono convinto che si possa cambiare il trend.

Questa squadra ha bisogno di un centravanti e di un Chiesa in doppia cifra…

Io credo che a fine mercato si debba vedere la classifica dei gol dei giocatori per vedere dove si può arrivare.