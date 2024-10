MONZA-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma pareggia per 1 a 1 sul campo del Monza, e continua a non saper più vincere in trasferta: al gol di Dovbyk risponde Dany Mota.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo U-Power Stadium per affrontare i brianzoli nel match valido per la settima giornata di campionato:

Svilar 6 – Provvidenziale su Maldini nell’unica occasione dei padroni di casa del primo tempo. Nella ripresa, nel tentativo di smanacciare un cross di Carboni, serve la palla a Dany Mota per l’1 a 1.

Mancini 5 – Non perfetto in un paio di circostanze, soffre il dinamismo di Bianco e l’imprevedibilità di Maldini. Troppo morbido nell’azione del Monza che porta al gol dell’uno a uno.

Ndicka 5,5 – Si piazza su Djuirc ma perde quasi tutti i duelli aerei.

Angelino 5,5 – Non impeccabile, qualche errore di troppo in fase di appoggio. Dal 71′ Hermoso sv.

Celik 5 – Bene difensivamente, ma quando deve attaccare mette in evidenza tutti i suoi limiti. Non azzecca un cross in tutta la partita. Dall’85’ Baldanzi sv.

Konè 6,5 – Corre, contrasta, recupera una quantità rilevante di palloni vaganti in mezzo al campo. Prende anche un palo e sfiora ripetutamente il gol. Positivo.

Cristante 6 – Si mette a fare legna in mezzo al campo, porta a casa la sufficienza.

El Shaarawy sv – Parte benino, ma si fa male quasi subito. Dal 20′ Zalewski 6 – L’ingresso in campo è incoraggiante con un paio di giocate molto interessanti, ma poi torna a sbagliare palloni facili. Nel complesso prestazione sufficiente.

Pellegrini 5 – Non gioca male, ma sbaglia davero troppo davanti a Pizzignacco. Nel secondo tempo cala vistosamente. Dall’85’ Shomurodov sv.

Soulè 6 – Work in progress. Si intravedono miglioramenti, anche se gli manca il guizzo decisivo. Dal 71′ Pisilli sv.

Dovbyk 6,5 – Gli viene annullato un gol per mezzo polpaccio in fuorigioco. Viene servito male, con cross sempre imprecisi. Nel secondo tempo fallisce un gol facile, ma poco dopo si riscatta realizzando una rete super.

IVAN JURIC 5,5 – Meglio la Roma di stasera rispetto a quella vista contro il Venezia, anche se il risultato è deludente. Così come la classifica, che resta mediocre. Cambi tardivi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

