GHISOLFI: “Inaccettabile il rigore non dato, su Baldanzi era fallo netto. Chiediamo rispetto”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi interviene ai microfoni di DAZN nel post partita di Monza-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che siè appena conclusa allo U-Power Stadium:

Attendevamo Juric, come mai è venuto lei a parlare? Vuole commentare l’episodio su Baldanzi?

“Non sono solito venire a piangere e a lamentarmi dell’arbitraggio ma ciò che è successo oggi è inaccettabile. Tutti abbiamo visto l’episodio di Baldanzi, perché l’arbitro no? Perché non è intervenuto il VAR? È inaccettabile, esigiamo il rispetto per i nostri calciatori, i tifosi e la Roma”.

Vi siete confrontati con La Penna o con Baldanzi?

“Baldanzi è furibondo, il fallo è netto. Non abbiamo parlato con l’arbitro, siamo rispettosi ma non per questo esigiamo meno rispetto”.

