Mou ancora senza regista. Ora parola al campo

AS ROMA NEWS – Mourinho rimane senza regista, nonostante sia stato il primo rinforzo che aveva chiesto al momento del suo arrivo a Roma. Oggi Tiago Pinto spiegherà in conferenza stampa come, per certi versi, anche quello di gennaio è stato un mercato di reazione.

Il terzino era la priorità massima in rosa, mentre per il centrocampista l’occasione capitata sul tavolo del duo portoghese proponeva un giocatore esperto e di qualità, che di professione non faceva il regista, ma che poteva essere preso con l’unica formula possibile per la Roma: un prestito.

Questo ha fatto sì che per il centrocampo arrivasse un calciatore box to box, un intermedio di qualità che sa segnare, ma che non ha nelle corde quello di guidare la squadra come dovrebbe fare, appunto, un regista. Per avere in rosa quel tipo di calciatore Mourinho dovrà attendere fino alla prossima estate.

Ora parola al campo: basteranno gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira a far fare un piccolo salto di qualità alla Roma per riuscire a centrare uno degli obiettivi stagionali?

La corsa Champions resta una missione quasi impossibile, anche se la classifica fa ancora sperare. La Coppa Italia mette davanti alla Roma un cammino tortuoso e impervio, ma teoricamente fattibile se i giallorossi indovinassero quelle due-tre partite che servono per arrivare in finale. Più agevole la strada della Conference League: sulla carta non ci sono avversarie superiori ai giallorossi. Se la Roma facesse il suo, potrebbe anche sperare di arrivare fino alla fine della competizione.

Giallorossi.net – A. Fiorini

