Roma, comincia un mese decisivo: calendario da sfruttare, e per le Coppe…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un mese decisivo per la Roma di Mourinho, che sabato prossimo riprenderà il suo cammino in campionato: il Genoa del neo allenatore Alexander Blessin è atteso all’Olimpico alle ore 15.

Il calendario in campionato è decisamente favorevole, e va sfruttato a ogni costo se la squadra giallorossa vorrà fare quel salto di qualità necessario per avere ambizioni superiori a un misero 6-7° posto.

Dopo il Genoa infatti, la Roma incontrerà Sassuolo, Hellas Verona e Spezia prima dello scontro diretto contro l’Atalanta di Gasperini. I ragazzi di Mou, facendo il loro dovere, potrebbero arrivare a quella sfida in una posizione di classifica a ridosso della zona Champions.

Febbraio sarà anche il mese delle coppe: martedì 8 la Roma sarà di scena a San Siro per cercare di compiere l’impresa, quella di eliminare la favoritissima Inter dalla Coppa Italia. Per quanto riguarda la Conference League invece, il 25 febbraio a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale dal quale verrà estratta l’avversaria della Roma.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

