Lutto nel calcio: è morto Maurizio Zamparini, aveva 80 anni

ALTRE NOTIZIE – È scomparso questa notte intorno alle due l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Aveva 80 anni.

Storico presidente del Palermo, dal 2002 al 2018, il vulcanico patron dei rosanero era riuscito anche a portare il club in Serie A nel 2004.

A Natale Zamparini era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite, ed era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Stanotte la situazione è precipitata e non ce l’ha fatta.