Mou cambia la Roma per la coppa

AS ROMA NEWS – Al via il primo tour de force stagionale del prossimo mese, con la Roma che giocherà sempre tre partite a settimana tra campionato e coppa da qui alla pausa delle nazionali di inizio ottobre.

Domani i giallorossi voleranno in Moldavia dove giovedì pomeriggio ore 18:45 affronteranno lo Sheriff nella prima giornata del girone G dell’Europa League. Una partita non semplice su un campo difficile, contro una squadra che si trova attualmente in testa al proprio campionato e che viene da una vittoria per 5 a 1 contro l’FC Floresti.

Guai dunque a sottovalutare l’impegno. Mourinho però ha in mente qualche necessario cambio di formazione, volto a conservare i giocatori più “fragili”. Dovrebbe dunque finire in panchina Paulo Dybala, mentre Romelu Lukaku sembra destinato a partire dall’inizio accanto a Belotti.

A centrocampo occhi puntati oggi su Aouar e Pellegrini: entrambi sono in forte dubbio anche per l’impegno di coppa. Toccherà a Bove giocare in tandem con Cristante e Paredes, a meno che Mou non decida di rimettere in campo ancora Renato Sanches dal primo minuto.

Novità anche sulle fasce laterali: Karsdorp e Zalewski torneranno titolari, mentre in difesa è da valutare Smalling, altrimenti Mou confermerà il pacchetto difensivo che ha ben figurato contro l’Empoli. In porta scalpita Svilar, che potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Rui Patricio.

