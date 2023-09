Mou cambia le fasce: Karsdorp ed El Shaarawy le possibili sorprese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le prime partite stagionali hanno confermato tutti i limiti già noti sulle corsie esterne di questa Roma, che continua ad avere pochissimi assist e gol dalle proprie ali.

Kristensen e Celik, rinforzi arrivati per la destra in queste ultime sessioni di mercato, non sono riusciti a dare quello sprint atteso, e così ora sono in veloce risalita le quotazioni di Rick Karsdorp. L’olandese ha avuto dei dissapori con Mourinho, poi appianati, ed è rimasto ancora a Trigoria per mancanza di offerte convincenti.

Ora l’ex Feyenoord si propone come titolare a destra: con tutti i suoi limiti, Karsdorp al momento sembra essere il terzino migliore che Mourinho ha a disposizione su quella corsia. E già contro l’Empoli, complici anche gli impegni di Kristensen e Celik con le proprie nazionali, l’olandese potrebbe tornare a giocare dal primo minuto.

Anche a sinistra i problemi sono irrisolti: la crescita di Zalewski sembra essersi fermata a due stagioni fa, mentre Spinazzola non è più tornato il terzino devastante pre-infortunio. Attenzione dunque alla carta El Shaarawy, che con Mourinho ha spesso giocato nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, anche con discreti risultati. Il Faraone, visto il tutto esaurito in attacco, potrebbe tornare a essere un’alternativa importante per dare più sprint alla corsia sinistra della Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli