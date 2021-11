Mou cambia strategia e riconquista la Roma

AS ROMA NEWS – Un cambio di strategia comunicativa, oltre che tattica, avrebbe permesso a Josè Mourinho di riconquistare in blocco o quasi tutti i calciatori della sua rosa. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Nell’emergenza il portoghese è tornato Special, e ora non sbaglia più una mossa. Nella scelta del modulo, nel cambiare le posizioni dei calciatori in campo, nello scegliere il momento giusto per rilanciare chi sembrava ormai ai margini del progetto tecnico.

Dopo la sconfitta di Venezia Mou è riuscito a riconquistare il gruppo, cambiando in corsa la strategia di comunicazione. E così di colpo Villar è tornato ad essere “un cambio di qualità”, Diawara è stato rispolverato dal dimenticatoio e coccolato al termine della vittoria col Torino, Kumbulla è entrato “col sorriso al 90′ per marcare Milinkovic sui corner”.

E José, abile giocoliere quando c’è da inviare messaggi all’interno sfruttando l’esterno, lo ha rimarcato con decisione: “È stato un successo di squadra. C’è un bel gruppo di giovani, all’interno di un gruppo fantastico“. Che ora, coinvolto quasi in toto, è tornato a seguirlo con entusiasmo.

Fonte: Il Messaggero