La mossa di Mou: cementa la squadra e infuoca l’Olimpico in vista del Salisburgo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Parole di fuoco quelle pronunciate da Josè Mourinho al termine di Roma-Verona. E non tanto per il tenore delle dichiarazioni, quanto perchè i rimbrotti del tecnico stavolta sono diretti a una parte del tifo romanista.

Sarebbe sbagliato però parlare di “attacco ai tifosi”, ma piuttosto a quelli che vanno allo stadio per fischiare i propri giocatori, in molti casi al primo pallone sbagliato. E’ successo ieri a Bove, è successo a Solbakken, è capitato anche a Pellegrini qualche settimana fa.

Fischi ingenerosi, perchè rivolti a giocatori che hanno sempre dato il massimo per la squadra o perchè arrivati in modo eccessivamente prematuro (come nel caso del norvegese, poi decisivo nella vittoria di ieri sera). Ma anche perchè i propri giocatori, salvo rari casi, dovrebbero essere incoraggiati e mai fischiati.

La mossa di Mou, che sta costruendo il gruppo a sua immagine e somiglianza tra cessioni e giocatori messi fuori rosa, è chiara: cementare ancora di più un gruppo che dallo strappo di Zaniolo sembra aver trovato ulteriore compattezza. Ma anche preparare un clima infuocato per la sfida decisiva contro il Salisburgo di giovedì prossimo.

L’Olimpico esaurito infatti non fa più notizia. Ma quello che Mou vuole non è il “semplice” sold out. Lo stadio deve essere trascinante. Deve ribollire di passione. Solo così può essere davvero determinante. Le parole dello Special One di ieri serviranno a rendere bollente l’atmosfera di giovedì. Certe sfide vanno preparate utilizzando ogni arma a disposizione. Anche quella dell’ambiente.

Giallorossi.net – F. Turacciolo