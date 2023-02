“ON AIR!” – PUGLIESE: “Da Mou parole di uno che ha deciso di andare via”, FERRETTI: “Il suo messaggio era rivolto ai Friedkin”, CENTO: “La Roma di ieri migliore di quella titolare”, PRUZZO: “Le belle prestazioni delle riserve a volte sono ingannevoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri una tristezza unica non vedere lo striscione dei Fedayn e quello di Roberto Rulli. Questo è un gruppo che ha sempre urlato presente nel momento del bisogno, anche degli altri tifosi. Grande solidarietà a loro e allo stadio che ha applaudito. La partita è stata di una bruttezza unica, ma bella per l’impegno che hanno messo tutti. Ricordo però che era Roma-Verona 1 a 0, non Roma-Real Madrid… Ieri i fischi non erano rivolti a Bove, ma anche fosse stato, i tifosi devono essere liberi di fischiare. Fra l’altro il primo a criticare i giocatori è stato proprio Mourinho. Perciò stavolta non sono d’accordo con lui. Però nei risultati generali sì, la Roma è terza in classifica. Solbakken ci regala tre punti, ma prima del gol aveva sbagliato tutto. Quando ha segnato non pensavo che fosse stato lui, ha fatto un gran bel gol, si è avventato su quel pallone come un falco…”

David Rossi (Rete Sport): “Partita che nasce sotto una stella nera, con una serie di defezioni, e Mancini che ci sistema pure Abraham…Solbakken all’inizio si vedeva che non era abituato all’aggressività del nostro campionato. Lui è un giocatore che cerca molto la profondità, quello che avrebbe dovuto fare Zaniolo, ma non gliel’avevamo visto fare con quella rapidità e con quella lucidità…In campionato nelle ultime quattro partite in casa la Roma ha fatto sei gol e zero subiti… Wijnaldum? Abbiamo intravisto che giocatore abbiamo perso. Dal primo aprile potrebbe essere un giocatore abile e arruolato: per Roma-Sampdoria lo voglio titolare…Le parole di Mourinho? Ricordatevi sempre che lui si presenta davanti ai microfoni sempre con uno scopo. Ieri le sue dichiarazioni sono focalizzate a Roma-Salisburgo, non gliene frega niente di mettersi di traverso coi tifosi, a lui interessa solo arrivare al fine ultimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Mou? Secondo me non c’è nulla di casuale o estemporaneo, era tutto programmato. Questa cosa dello stadio che non dà sempre la spinta non è una cosa nuova per Mourinho, lo aveva fatto anche l’anno scorso alla vigilia di Roma-Bodo. Dalla partita di ieri arrivano segnali importanti: oltre a Wijanldum, aggiungo Spinazzola, Karsdorp e Belotti, giocatori che stanno tornando e che hanno un certo curriculum. Sono tre giocatori in più che hai nella rosa. Spinazzola e Karsdorp non sono mica riserve, parliamo di due titolari. Riaverli a disposizione ti cambia anche tatticamente, perchè ti permette di far giocare El Shaarawy in una certa posizione…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Partita complicata, il Verona è una squadra tosta, tre punti d’oro. La Roma del primo tempo mi è piaciuta di più di quella titolare. Finalmente la squadra faceva un gioco verticale, cercava la profondità con scambi veloci a centrocampo…mi ha sorpreso positivamente. La prestazione mi ha convinto molto. Mourinho ha avuto ragione a non gettare nella mischia giocatori come Solbakken quando lo riteneva poco pronto, dall’altra però ci dice che la rosa complessiva della Roma è competitiva per gli obiettivi che ha. Stadio da brividi nel momento in cui i Fedayn sono rientrati nel proprio posto…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ieri mi è piaciuto molto Cristante, mi è piaciuto molto Spinazzola, El Shaarawy… Belotti fa una partita di grande cuore, anche se dal centravanti mi aspetto anche altro. Io Belotti me lo ricordo migliore, so che può dare molto di più, ma siamo sulla buona strada. Le parole di Mou? Un allenatore che ti dice che parlerà a fine stagione e che avrà tante cose da dire mi sembrano parole di uno che ha deciso di andare via e questo mi preoccupa molto. Spero che la mia interpretazione sia sbagliata…Il suo è un messaggio alla società, perchè lui difende i calciatori, ma alla fine ti dice che ha giocato con una squadra che aveva grandissime difficoltà. Lui difende i giocatori per esaltare sé stesso, è il solito Mourinho. E poi al tempo stesso cerca di infuocare lo stadio in vista del Salisburgo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ma perchè Mourinho insiste su quel tasto? Magari lui vuole restare, e chiede chiarezza. Magari vuole parlare del futuro di Pinto, di come si farà mercato…ma se sta sempre sul pezzo un motivo ci sarà. Perchè sennò si stava zitto, e poi a fine anno se ne va al PSG…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Partita non spettacolare, ma che ha lasciato delle tracce sullo starci da parte della squadra con tutta sé stessa. Solbakken ha iniziato un po’ moscio, forse ha pagato la scarsa conoscenza del campionato italiano, ha sbagliato subito qualche pallone. Ma poi il gol gli ha dato grande fiducia. E poi ha rincorso sempre il diretto avversario, questi sono piccoli segnali… Ora io non penso che Solbakken sarà il Pallone d’oro dei prossimi anni, ma credo che una mano alla Roma potrà darla. Non dimentichiamoci che il primo allenamento con la squadra lo ha fatto il 2 gennaio, e del tempo anche per trovare feeling con i compagni gli serviva. Ha fatto un gol molto molto bello… Le parole di Mou a fine partita? Quando lui dice “la nostra gente non ci vuole bene”, si riferisce alla gente Friedkin e Tiago Pinto, ne sono assolutamente convinto…lui lancia continuamente messaggi…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Le polemiche su radio e giornali? Tutto vero, però il primo che le alimenta è Mourinho. Non è uno che si spaventa davanti a queste cose, anzi lui di questo vive: di polemiche, di divisioni, di buoni contro cattivi. E’ una cosa che lui cerca, fomenta, e che lo porta a creare un gruppo forte dentro lo spogliatoio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri è molto merito di Mou, ha messo una formazione inedita e tutte le mosse sono state azzeccate. Solbakken all’inizio ha sbagliato cose facili, ma poi ha fatto quel gol bellissimo. Spinazzola l’ho rivisto ai livelli degli europei, a me è piaciuto molto anche Bove… Della partita di ieri c’è molto di Mou, e gli va riconosciuto. Su Karsdorp aveva torto, ma lo ha ammesso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ieri si è messa più o meno al livello della terzultima nell’interpretazione della partita, e ne è venuta fuori una buona gara, ma niente di stratosferico. La Roma ha lottato ha ritrovato alcuni giocatori importanti, uno è Spinazzola e l’altro è Cristante, che invece di correre a passo lento è stato davanti alla difesa ed è stata una chiave della partita. La Roma deve ritrovare i suoi migliori per alzare l’asticella. Le alternative a volte sono ingannevoli, a volte danno l’idea di poter fare certe cose e quella dopo ti riportano a ragionare sul perchè hai di nuovo bisogno dei titolari. Mourinho? Ha dato quel segnale per riavere lo stadio di Roma-Bodo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita di ieri? Il fatto che abbiano funzionato i giocatori che di solito non scendono in campo forse non vuol dire che Mou ha azzeccato tutto ieri, ma che ha sbagliato prima. I giudizi su Roma e Lazio sono troppo guidati dalle parole degli allenatori, che le altre sono più forti e che se arrivano quarti fanno un miracolo da scolpire negli annali del calcio, e per me non è così…Il Milan ha Origi e De Ketelaere come riserve, che non la prendono mai… Solbakken non è che non lo facevo giocare io, non lo faceva giocare lui, e forse faceva meglio a metterlo prima. Ieri si è visto che certe valutazioni di Mourinho sui singoli non erano così corrette… Se il pubblico fischia, li prendi. Se per 23 volte consecutive riempiono lo stadio, se per una volta vogliono fischiare lasciali fare, perché hanno tutto il diritto di farlo…”

