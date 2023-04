Mou, che bordate a Cassano: “Lui si diverte, gli altri lavorano. Attento Antonio, che a volte arrivano i Livaja…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non gliela manda a dire. Josè Mourinho risponde alle bordate che Antonio Cassano gli riserva ogni volta che ne ha l’opportunità parlando dell’ex giallorosso nella conferenza stampa post Torino-Roma.

“Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio“, il primo affondo dello Special One all’indirizzo dell’ex attaccante di Bari vecchia.

Poi Mou ingrana la quarta: “Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia“.

Poi l’ultima stoccata: “Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura“. Il riferimento di Mourinho è chiaro: Livaja, attaccante croato ancora in attività, ha vestito da giovanissimo la maglia dell’Inter. Con Cassano ebbe una discussione accesa, nel corso della quale il barese ebbe la peggio.

Giallorossi.net – F. Turacciolo