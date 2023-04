Roma da grande

AS ROMA NEWS – Sorpasso avvenuto. Alla Roma bastano otto minuti per trovare l’occasione giusta e sbloccare il temuto match di Torino, superare le milanesi e volare al terzo posto in solitaria. Poi i giallorossi fanno quello che gli riesce meglio: gestire la partita senza rischiare molto e portarsi a casa i tre punti.

E così Mourinho può godersi una Pasqua di alta classifica, alla faccia di tutte le critiche piovutegli addosso ingenerosamente in questa stagione. La Roma infatti, a pochi chilometri dal traguardo e con tutti i suoi limiti strutturali, è ancora in corsa sui principali fronti: campionato ed Europa League.

“Vogliamo ragionare da grandi”, dirà lo Special One a fine partita. Perchè i top club non mollano nulla. Ambizioso, Josè sta tentando di raggiungere i suoi obiettivi cercando di sfruttare al meglio una rosa che ha ripreso a perdere pezzi: dopo Karsdorp, stagione praticamente finita anche per Solbakken, ieri partito titolare a sorpresa.

Ed è infatti la formazione schierata ieri dal tecnico portoghese a lasciare tutti un po’ stupiti: nonostante l’importanza della partita, Mou sceglie di cambiare formula, preferendo Llorente a Ibanez, tenendo Matic a riposo in mediana, e puntando sulla gamba di El Shaarawy e Solbakken sulla trequarti. Restano fuori entrambe le punte.

Il risultato è soddisfacente, perchè la Roma rischia pochissimo e tiene bene il campo. Ai giallorossi però va imputato il solito difetto, quello di avere troppa poca qualità negli ultimi metri. Dybala e soci avrebbero la possibilità di chiudere il match, ma manca sempre l’ultimo guizzo. L’assenza di un attaccante con il killer instinct, così come di un giocatore in grado di saltare l’uomo, continua a pesare.

“Stiamo nascondendo i nostri limiti“, il mantra ripetuto da Mourinho anche ieri sera. Perchè la Roma sta cercando di recitare la parte della grande senza però esserlo del tutto. Il terzo posto provvisorio sembrerebbe dire il contrario: Milan e Inter sono alle spalle, l’Atalanta comincia a staccarsi. L’obiettivo Champions, a otto partite dal termine del campionato, è a portata di mano. Saranno decisivi gli scontri diretti con le milanesi, che si giocheranno entrambi all’Olimpico.

Ora però sotto di nuovo con l’Europa League: giovedì c’è il match di andata in Olanda, una gara che può essere decisiva per avvicinare le semifinali della coppa. Il Feyenoord farà di tutto per vendicare la sconfitta di Tirana, e punterà forte sulla gara di casa. Di fronte però troverà una Roma che sembra intenzionata a non mollare nulla.

