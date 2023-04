Solbakken, lussazione alla spalla: la stagione rischia di essere finita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie per Ola Solbakken, uscito dal campo nel corso del secondo tempo di Torino-Roma per un infortunio.

L’attaccante norvegese, partito titolare, ha riportato la lussazione della spalla sinistra e per questo è stato costretto al cambio.

Per lui la stagione rischia di essere finita: lo stop sarà sicuramente di almeno un mese, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Mourinho perde una soluzione offensiva importante per questo finale di stagione, la speranza è che Solbakken possa tornare a disponibile per le ultime partite di campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini