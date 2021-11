Mou chiede due centrocampisti: Nandez più Grillitsch, si può

AS ROMA NEWS – Non uno, ma due rinforzi a centrocampo. Più un terzino destro. Per il difensore centrale invece si può attendere fino a giugno, contando nel recupero di Chris Smalling (che potrebbe tornare in gruppo a breve).

Sono queste le priorità del mercato della Roma secondo Josè Mourinho, che già la scorsa estate aveva individuato nella mediana il punto debole della squadra. Per una serie di motivi Pinto non è stato in grado di accontentarlo, vuoi per gli infortuni di Spinazzola e l’addio di Dzeko, vuoi perchè i centrocampisti in rosa (leggi Villar e Diawara) non hanno accettato di lasciare Trigoria.

A gennaio però le cose possono cambiare: lo spagnolo sembra essersi arreso davanti all’evidenza, e anche il guineano si sta convincendo che per la sua carriera sarebbe meglio cambiare aria. Se entrambi dovessero trovare squadra fin dal prossimo mercato invernale, allora la Roma potrebbe pensare a un doppio rinforzo in mediana.

Con Zakaria più lontano vista la folta concorrenza, la dirigenza capitolina si sta muovendo su piste alternative: Grillitsch dell’Hoffenheim piace parecchio e può essere preso a cifre contenute visto che il calciatore è in scadenza di contratto. Si tratta di un uomo d’ordine a centrocampo, dotato di fisico e piedi educati.

Occhio poi alla pista che porta a Nahitan Nandez del Cagliari: il giocatore è in rotta con i sardi e vuole essere ceduto. La Roma lo sta seguendo con vivo interesse: l’uruguagio è un motorino di centrocampo, che può ricoprire diverse posizioni, anche quella di esterno destro, e un giocatore così farebbe parecchio comodo a Mourinho. La rivoluzione di gennaio quindi sembra destinata a cominciare proprio dove non è avvenuta in estate: dalla mediana.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere dello Sport / Corriere della Sera